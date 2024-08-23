Настоящий голубь мира, справедливый конец для Путина, пророчество. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Справедливый конец
Проект памятника Владимиру Невеликому. Скульптор С. Лещенко. Музей исторических решений при Министерстве единства Украины 2024
Действительно...
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За "поребриком"
Все!
Обязательно!
Сказки для дураков
Изменение риторики
Поддержка и посильная помощь
Все может измениться
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Настоящая любовь
а дальше еще будет...
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Ничего не понятно...
Пророчество
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Настоящий голубь мира
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ловушку невозвратных затрат.
если начиналось все с допустимых затрат и быстрой выгоды (Киев за три дня), то с каждым днем-месяцем-годом это старое чучело с его глупыми хотелками обходиться вам дороже, а выгода уже не предвидится даже в отдаленной перспективе.
и даже довоенный статус-кво уже невозможно вернуть.
все будет только хуже с каждым днём пока эта гнида у власти.
- Кто там?
- Открывайте, Владимир Владимирович! Нас послали за «политическим *******»!
- Вы хотели сказать - «за политическим убежищем»?
- Да нет! Именно за Вами, Владимир Владимирович!!
..я уже и знакомым переправил и на ФБ разместил.. Просто именины сердца