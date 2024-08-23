Настоящий голубь мира, справедливый конец для Путина, пророчество. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Справедливый конец

Проект памятника Владимиру Невеликому. Скульптор С. Лещенко. Музей исторических решений при Министерстве единства Украины 2024

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Действительно...

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За "поребриком"

Все!

Обязательно!

Сказки для дураков

Изменение риторики

Поддержка и посильная помощь

Все может измениться

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Настоящая любовь

а дальше еще будет...

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Ничего не понятно...

Пророчество

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Настоящий голубь мира

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