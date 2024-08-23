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Настоящий голубь мира, справедливый конец для Путина, пророчество. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Справедливый конец

фотожаба

Проект памятника Владимиру Невеликому. Скульптор С. Лещенко. Музей исторических решений при Министерстве единства Украины 2024

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фотожаба

Действительно...

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фотожаба

За "поребриком"

фотожаба

Все!

фотожаба

Обязательно!

фотожаба

Сказки для дураков

фотожаба

Изменение риторики

фотожаба

Поддержка и посильная помощь

фотожаба

Все может измениться

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фотожаба

Настоящая любовь

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а дальше еще будет...

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фотожаба

Ничего не понятно...

фотожаба

Пророчество

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фотожаба

Настоящий голубь мира

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Автор: 

политика (6960) путин владимир (31252) РПЦ (744) фотожаба (14378)


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Топ комментарии
+26
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23.08.2024 21:34
+24
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23.08.2024 21:19
+22
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23.08.2024 21:21
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23.08.2024 21:19 Ответить
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23.08.2024 21:36 Ответить
Ракета "Стугни" все одно літає швидше!
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23.08.2024 22:22 Ответить
А чим Маруся недовольна? Аж з одягу вискакувала- тільки не барига. Їжте тепер.
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23.08.2024 23:27 Ответить
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23.08.2024 21:21 Ответить
У плєшивого свій особистий стиль носіння навушників.
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23.08.2024 21:49 Ответить
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23.08.2024 21:22 Ответить
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23.08.2024 21:30 Ответить
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23.08.2024 21:31 Ответить
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23.08.2024 21:34 Ответить
Дотепно, але є глузування над державним прапором у вигляді верхньої стрічки ордену, під якою оце. Краще перекрасити на "зелений", або ж власівський триколор.
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24.08.2024 07:16 Ответить
У ф16 один стабілізатор, чи як його там
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23.08.2024 21:47 Ответить
"Один стабилизатор" (чи як його там) - на гербі Комсомольська-на-Амурі. Ото справжній ф-16.
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24.08.2024 07:19 Ответить
Та да, то більше Ф-15 ))
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24.08.2024 07:45 Ответить
"володимиру невеликому" пам'ятника в Україні ніколи не буде 👎👎👎
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23.08.2024 21:57 Ответить
Навіть на Прорізній біля Паніковського.
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23.08.2024 22:17 Ответить
кацапы, вы с вашим старым полудурочным хозяином попали в стандартную ловушку.
ловушку невозвратных затрат.
если начиналось все с допустимых затрат и быстрой выгоды (Киев за три дня), то с каждым днем-месяцем-годом это старое чучело с его глупыми хотелками обходиться вам дороже, а выгода уже не предвидится даже в отдаленной перспективе.
и даже довоенный статус-кво уже невозможно вернуть.
все будет только хуже с каждым днём пока эта гнида у власти.
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23.08.2024 22:04 Ответить
Стук в дверь антиядерного бункера Изнутри голос:

- Кто там?

- Открывайте, Владимир Владимирович! Нас послали за «политическим *******»!

- Вы хотели сказать - «за политическим убежищем»?

- Да нет! Именно за Вами, Владимир Владимирович!!
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23.08.2024 22:28 Ответить
Друга жаба - автор не треба провокувати, зелень це сприйме як "потужний кейс", далі страшно й подумати.
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23.08.2024 22:43 Ответить
"Проект пам'ятника Володимиру Невеликому" - Зачет!!!
..я уже и знакомым переправил и на ФБ разместил.. Просто именины сердца
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23.08.2024 23:39 Ответить
ВОЙНА НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЗЛОСТЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ !!! ВОЙНА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ДОБРОМ И МИЛОСЕРДИЕМ !!!
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23.08.2024 23:47 Ответить
Адміни, забаньте оце будь ласка. Щось про милосердя для орчатини, замість "злоби" щодо неї ж. Капсом, звісно (людині погано, волає).
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24.08.2024 07:23 Ответить
НЕ ПЗДИ ЧЁРТ !!!
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24.08.2024 15:37 Ответить
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24.08.2024 18:16 Ответить
Ніт мілосердіє, це для тих хто вірить в мп ! Який пропонує та освячує танки ,для вбивства українців ...вивозять наших дітей у арабські та чеченські гареми ...справжне милосердіє ,настане всесвітьне ,коли здохне х* йло і сруцький світ припинить своє існування !от тоді і настане ...міло для ...сердіє !!!
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24.08.2024 01:04 Ответить
Справа навіть не в танках та не в дітях. З часів ***** Першого, РПЦ була структурним підрозділом Міністерства Внутрішніх Справ Росії, та очолювалася не Патріархом, а Обєр-прокурором Священого Сіноду. Патріарший престол їй повернула Радянська Влада у 1917 році, але відділіла, було, церкву від держави. Але у 1943 році монархіст Сралін (священик за освітою) відновів її дореволюційне положення - як підрозділу спецслужб та пропагандисту Кремля. До цього часу. Ось саме тому - геть с пляжу.
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24.08.2024 07:30 Ответить
думаєш х..ло здохне і всі проблеми вирішаться, нажаль, ні.
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24.08.2024 19:59 Ответить
 
 