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Внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини загинула 1 людина ще 9 постраждали. ФОТОрепортаж

Цілий день агресор бив по Нікопольському району Дніпропетровщини. Під ударами: Нікополь, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська, Марганецька громади.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Загалом у районі 8 постраждалих. Одна людина загинула.

За інформацією очільника ОВА, у районі пошкоджені 6 багатоповерхівок і приватний будинок, господарська споруда. Понівечені інфраструктура, підприємство, сонячні панелі, магазин, 5 автівок і 2 автобуси. Зачепило лінії електропередач та газогін. Сталося кілька пожеж.

Крім того у Криворізькому районі травмовано жінку. 

"У 42-річної жінки різані рани. Їй надали меддопомогу. Стан задовільний, лікуватиметься вдома", - розповів Лисак.

Раніше повідомлялось, що під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Кривому Розі.

Читайте: Окупанти вдарили з артилерії по Нікополю: загинув чоловік, серед постраждалих - дитина. ФОТОрепортаж

Російські обстріли Дніпропетровщини 26 серпня
Російські обстріли Дніпропетровщини 26 серпня

Російські обстріли Дніпропетровщини 26 серпня

Пошкоджене обстрілом авто

Також читайте: Понад 10 разів росіяни атакували Нікопольщину: Пошкоджено інфраструктуру, ЛЕП, спалахнули пожежі. ФОТОрепортаж

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обстріл (28449) жертви (1793) Дніпропетровська область (3721)


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