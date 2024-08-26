Внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини загинула 1 людина ще 9 постраждали. ФОТОрепортаж

Цілий день агресор бив по Нікопольському району Дніпропетровщини. Під ударами: Нікополь, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська, Марганецька громади.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Загалом у районі 8 постраждалих. Одна людина загинула.

За інформацією очільника ОВА, у районі пошкоджені 6 багатоповерхівок і приватний будинок, господарська споруда. Понівечені інфраструктура, підприємство, сонячні панелі, магазин, 5 автівок і 2 автобуси. Зачепило лінії електропередач та газогін. Сталося кілька пожеж.

Крім того у Криворізькому районі травмовано жінку.

"У 42-річної жінки різані рани. Їй надали меддопомогу. Стан задовільний, лікуватиметься вдома", - розповів Лисак.

Раніше повідомлялось, що під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Кривому Розі.

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