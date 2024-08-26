Вследствие российских обстрелов Днепропетровщины погиб 1 человек еще 9 пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ

Целый день агрессор бил по Никопольскому району Днепропетровщины. Под ударами: Никополь, Мировская, Червоногригорьевская, Покровская, Марганецкая громады.

Об этом в своем телеграм-канале написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Всего в районе 8 пострадавших. Один человек погиб.

По информации главы ОВА, в районе повреждены 6 многоэтажек и частный дом, хозяйственная постройка. Изуродованы инфраструктура, предприятие, солнечные панели, магазин, 5 автомобилей и 2 автобуса. Задело линии электропередач и газопровод. Произошло несколько пожаров.

Кроме того, в Криворожском районе травмирована женщина.

"У 42-летней женщины резаные раны. Ей оказали медпомощь. Состояние удовлетворительное, будет лечиться дома", - рассказал Лысак.

Ранее сообщалось, что во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Кривом Роге.

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