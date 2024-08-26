Підрозділи ДСНС завершили роботи на всіх локаціях після масованого удару РФ: семеро загиблих, 47 поранених. ФОТОрепортаж

Внаслідок масованого удару РФ по Україні 26 серпня загинуло 7 людей, ще 47 зазнали поранень.

Про це пише пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Підрозділами ДСНС завершено роботи на всіх локаціях після вранішнього масованого ворожого удару Завершено також розбір аварійних будівельних конструкцій пошкодженого п’ятиповерхового житлового будинку у Луцьку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки по Україні загинуло 7 людей (з яких 2 померли у лікарні) та 47 постраждало, у тому числі 4 дітей 2014, 2017 та 2024 р.н.

Крім того, рятувальники ліквідували 22 пожежі. Врятовано 2 особи. Всього до ліквідації наслідків обстрілів було залучено близько 740 рятувальників та 176 од. техніки.

У понеділок, 26 серпня, російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Україні. Окупанти атакували критичну інфраструктуру більш ніж сотнею ракет різних типів та близько сотнею ударних дронів-камікадзе.

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