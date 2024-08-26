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Підрозділи ДСНС завершили роботи на всіх локаціях після масованого удару РФ: семеро загиблих, 47 поранених. ФОТОрепортаж

Внаслідок масованого удару РФ по Україні 26 серпня загинуло 7 людей, ще 47 зазнали поранень.

Про це пише пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Підрозділами ДСНС завершено роботи на всіх локаціях після вранішнього масованого ворожого удару Завершено також розбір аварійних будівельних конструкцій пошкодженого п’ятиповерхового житлового будинку у Луцьку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки по Україні загинуло 7 людей (з яких 2 померли у лікарні) та 47 постраждало, у тому числі 4 дітей 2014, 2017 та 2024 р.н.

Крім того, рятувальники ліквідували 22 пожежі. Врятовано 2 особи. Всього до ліквідації наслідків обстрілів було залучено близько 740 рятувальників та 176 од. техніки.

У понеділок, 26 серпня, російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Україні. Окупанти атакували критичну інфраструктуру більш ніж сотнею ракет різних типів та близько сотнею ударних дронів-камікадзе.

Читайте: Кількість поранених від ракетного удару по готелю в Краматорську зросла до 8 осіб

Ліквідація наслідків удару РФ 26 серпня по Україні підрозділами ДСНС
Постраждалі від удару РФ 26 серпня

Ліквідація наслідків удару РФ 26 серпня по Україні підрозділами ДСНС
Ліквідація наслідків удару РФ 26 серпня по Україні підрозділами ДСНС

Також читайте: Наслідки атаки РФ на Миколаївщину: троє людей дістали поранення, ППО збила близько 30 ворожих цілей

Автор: 

обстріл (28449) жертви (1793) ДСНС (5105)


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Топ коментарі
+3
А у них у відповідь скільки загинуло? ****, якось вже так сухо і буденно констатують факт ніби нічого надзвичайного, просто статистика. Падли їбучі ...
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26.08.2024 21:16
+1
Хто для тебе ,ЯК ТИ ЇХ НАЗВАВ - ДСНС ?
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26.08.2024 21:28
+1
Для такого масованого удару звичайно нічого не сталось, моль витратила мільярд доларів щоб вбити 7 чоловік, СЛАВА УКРАЇНСЬКІЙ ППО.
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27.08.2024 01:52
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А у них у відповідь скільки загинуло? ****, якось вже так сухо і буденно констатують факт ніби нічого надзвичайного, просто статистика. Падли їбучі ...
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26.08.2024 21:16 Відповісти
Хто для тебе ,ЯК ТИ ЇХ НАЗВАВ - ДСНС ?
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26.08.2024 21:28 Відповісти
В Енгельсі, в хмарочос наш дрон влетів.
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26.08.2024 22:35 Відповісти
Для такого масованого удару звичайно нічого не сталось, моль витратила мільярд доларів щоб вбити 7 чоловік, СЛАВА УКРАЇНСЬКІЙ ППО.
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27.08.2024 01:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8oQ73XQqzto
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27.08.2024 01:53 Відповісти
о 21:00 появилося світло та інтернет; 11 з половиною годин нічого не було, навіть мобільного
Зараз дивлюся Дрозду, огляд бойових дій
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26.08.2024 21:44 Відповісти
Після обстрілу десь годину не було світла і ще годину води. Інтернет не пропадав.
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26.08.2024 22:36 Відповісти
Всі такі! Вчора вдень двічі "вирубали" Загальним обсягом - на сім годин В 21:00 обрубали до 3:00 Прокинувся В 6:00 - "обрубали" До 11:00 тиша Зараз - працює В 3:00 - обрубають знову До 21:00
Витримаємо ! "Щури" загнані в куток"! Про "ПАБЕДУ" вже і не мріють! Просто паскудять по-максимуму - відтягуючи свій кінець!
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27.08.2024 12:27 Відповісти
підоросія витратила на ракетну атаку по Україні 26 серпня $1,2-1,3 млрд, - оцінка Forbes Ukraine.
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26.08.2024 22:03 Відповісти
з 10 ранку нема ніх ,тільки мобільний ...
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26.08.2024 22:05 Відповісти
Для працівників ДСНС..хто нє вкурсе ..після виходу на пенсію теж саме до 50 років віку - велком на фронт
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26.08.2024 22:08 Відповісти
а для тебе - велком ту ДСНС
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26.08.2024 23:04 Відповісти
 
 