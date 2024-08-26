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Подразделения ГСЧС завершили работы на всех локациях после массированного удара РФ: семеро погибших, 47 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате массированного удара РФ по Украине 26 августа погибли 7 человек, еще 47 получили ранения.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Подразделениями ГСЧС завершены работы на всех локациях после утреннего массированного вражеского удара. Завершен также разбор аварийных строительных конструкций поврежденного пятиэтажного жилого дома в Луцке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки по Украине погибло 7 человек (из которых 2 умерли в больнице) и 47 пострадали, в том числе 4 детей 2014, 2017 и 2024 г.р.

Кроме того, спасатели ликвидировали 22 пожара. Спасены 2 человека. Всего к ликвидации последствий обстрелов было привлечено около 740 спасателей и 176 ед. техники.

В понедельник, 26 августа, российские войска нанесли один из самых массированных ударов по Украине. Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру более чем сотней ракет различных типов и запустили около сотни ударных дронов-камикадзе.

Читайте также: Количество раненых от ракетного удара по гостинице в Краматорске возросло до 8 человек

Ліквідація наслідків удару РФ 26 серпня по Україні підрозділами ДСНС
Постраждалі від удару РФ 26 серпня

Ліквідація наслідків удару РФ 26 серпня по Україні підрозділами ДСНС
Ліквідація наслідків удару РФ 26 серпня по Україні підрозділами ДСНС

Читайте также: Последствия атаки РФ на Николаевщину: три человека получили ранения, ПВО сбила около 30 вражеских целей

Автор: 

обстрел (27129) жертвы (2072) ГСЧС (4966)


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Топ комментарии
+3
А у них у відповідь скільки загинуло? ****, якось вже так сухо і буденно констатують факт ніби нічого надзвичайного, просто статистика. Падли їбучі ...
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26.08.2024 21:16
+1
Хто для тебе ,ЯК ТИ ЇХ НАЗВАВ - ДСНС ?
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26.08.2024 21:28
+1
Для такого масованого удару звичайно нічого не сталось, моль витратила мільярд доларів щоб вбити 7 чоловік, СЛАВА УКРАЇНСЬКІЙ ППО.
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27.08.2024 01:52
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А у них у відповідь скільки загинуло? ****, якось вже так сухо і буденно констатують факт ніби нічого надзвичайного, просто статистика. Падли їбучі ...
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26.08.2024 21:16 Ответить
Хто для тебе ,ЯК ТИ ЇХ НАЗВАВ - ДСНС ?
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26.08.2024 21:28 Ответить
В Енгельсі, в хмарочос наш дрон влетів.
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26.08.2024 22:35 Ответить
Для такого масованого удару звичайно нічого не сталось, моль витратила мільярд доларів щоб вбити 7 чоловік, СЛАВА УКРАЇНСЬКІЙ ППО.
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27.08.2024 01:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8oQ73XQqzto
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27.08.2024 01:53 Ответить
о 21:00 появилося світло та інтернет; 11 з половиною годин нічого не було, навіть мобільного
Зараз дивлюся Дрозду, огляд бойових дій
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26.08.2024 21:44 Ответить
Після обстрілу десь годину не було світла і ще годину води. Інтернет не пропадав.
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26.08.2024 22:36 Ответить
Всі такі! Вчора вдень двічі "вирубали" Загальним обсягом - на сім годин В 21:00 обрубали до 3:00 Прокинувся В 6:00 - "обрубали" До 11:00 тиша Зараз - працює В 3:00 - обрубають знову До 21:00
Витримаємо ! "Щури" загнані в куток"! Про "ПАБЕДУ" вже і не мріють! Просто паскудять по-максимуму - відтягуючи свій кінець!
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27.08.2024 12:27 Ответить
підоросія витратила на ракетну атаку по Україні 26 серпня $1,2-1,3 млрд, - оцінка Forbes Ukraine.
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26.08.2024 22:03 Ответить
з 10 ранку нема ніх ,тільки мобільний ...
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26.08.2024 22:05 Ответить
Для працівників ДСНС..хто нє вкурсе ..після виходу на пенсію теж саме до 50 років віку - велком на фронт
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26.08.2024 22:08 Ответить
а для тебе - велком ту ДСНС
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26.08.2024 23:04 Ответить
 
 