Подразделения ГСЧС завершили работы на всех локациях после массированного удара РФ: семеро погибших, 47 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате массированного удара РФ по Украине 26 августа погибли 7 человек, еще 47 получили ранения.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"Подразделениями ГСЧС завершены работы на всех локациях после утреннего массированного вражеского удара. Завершен также разбор аварийных строительных конструкций поврежденного пятиэтажного жилого дома в Луцке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате атаки по Украине погибло 7 человек (из которых 2 умерли в больнице) и 47 пострадали, в том числе 4 детей 2014, 2017 и 2024 г.р.
Кроме того, спасатели ликвидировали 22 пожара. Спасены 2 человека. Всего к ликвидации последствий обстрелов было привлечено около 740 спасателей и 176 ед. техники.
В понедельник, 26 августа, российские войска нанесли один из самых массированных ударов по Украине. Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру более чем сотней ракет различных типов и запустили около сотни ударных дронов-камикадзе.
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