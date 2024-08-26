Подразделения ГСЧС завершили работы на всех локациях после массированного удара РФ: семеро погибших, 47 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате массированного удара РФ по Украине 26 августа погибли 7 человек, еще 47 получили ранения.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Подразделениями ГСЧС завершены работы на всех локациях после утреннего массированного вражеского удара. Завершен также разбор аварийных строительных конструкций поврежденного пятиэтажного жилого дома в Луцке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки по Украине погибло 7 человек (из которых 2 умерли в больнице) и 47 пострадали, в том числе 4 детей 2014, 2017 и 2024 г.р.

Кроме того, спасатели ликвидировали 22 пожара. Спасены 2 человека. Всего к ликвидации последствий обстрелов было привлечено около 740 спасателей и 176 ед. техники.

В понедельник, 26 августа, российские войска нанесли один из самых массированных ударов по Украине. Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру более чем сотней ракет различных типов и запустили около сотни ударных дронов-камикадзе.

Читайте также: Количество раненых от ракетного удара по гостинице в Краматорске возросло до 8 человек









Читайте также: Последствия атаки РФ на Николаевщину: три человека получили ранения, ПВО сбила около 30 вражеских целей