УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4174 відвідувача онлайн
Новини Фото
1 856 15

Зеленський у День пам’яті захисників України: Ми не пробачимо Росії жодного знищеного українського життя. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у День пам'яті захисників України. Він наголосив, що трагедія під Іловайськом у серпні 2014 року - спланований, цинічний російський злочин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у своєму телеграм-каналі.

"Сьогодні Україна вшановує пам’ять усіх своїх захисників і захисниць. Усіх, хто бився заради нашої держави, заради української незалежності та віддав найдорожче – своє життя.

У серпні 2014 року, саме цими днями, російський окупант скоїв один із найбільш підлих злочинів цієї війни – убив сотні наших воїнів під Іловайськом", - зазначив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Буданов у річницю боїв за Іловайськ: Будь-який компроміс із Путіним - це пастка

Президент наголосив, що це був спланований, цинічний російський злочин, якого Україна ніколи не забуватиме й не залишить безкарним.

Ми завжди пам’ятатимемо кожного й кожну, чиї життя забрала ця війна. І ми не пробачимо Росії жодного знищеного українського життя. Вічна пам’ять усім нашим героям! І дякую всім, хто не забуває, хто вшановує та допомагає рідним наших полеглих воїнів", - додав глава держави. 

Читайте також: Сирський в річницю боїв за Іловайськ: Переговори із терористами та вбивцями є смертельно небезпечними 

День пам'яті захисників України: звернення Зеленського
День пам'яті захисників України: звернення Зеленського
День пам'яті захисників України: звернення Зеленського
День пам'яті захисників України: звернення Зеленського
День пам'яті захисників України: звернення Зеленського
День пам'яті захисників України: звернення Зеленського
День пам'яті захисників України: звернення Зеленського
День пам'яті захисників України: звернення Зеленського
День пам'яті захисників України: звернення Зеленського
День пам'яті захисників України: звернення Зеленського

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Іловайськ (269) День пам’яті захисників України (19)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Дійсно, ми нічого не пробачимо, і не лише росіянам.
показати весь коментар
29.08.2024 10:42
+11
все просрав, тільки ляпати вміє, і то тільки по заготовкам, рот не закривається, реально дістав.
показати весь коментар
29.08.2024 11:00
+8
А ми тобі не пробачимо
показати весь коментар
29.08.2024 10:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ругаться не хочется, а других слов просто нет.
показати весь коментар
29.08.2024 10:36 Відповісти
Та ми і зеленій шмарі нічого не пробачимо
показати весь коментар
29.08.2024 14:38 Відповісти
Героям Слава !
Героям Крут, Іловайська, Дебальцево, Маріуполя, Попасної, Бахмута, Авдіївки і всім хто боронив та борнить Україну !

але, коли й звідки з'явилось це т.зв. "свято" ???
https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 24 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Зеленський підписав Указ про затвердження пам'ятного дня.

а ще Русла́н Бори́сович Хомча́к (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 5 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1967 1967 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2 Львів ) - український військовик, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA генерал-полковник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ЗСУ .брав безпосередню участь у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA боях за Іловайськ (командував групіровкою та НЕ вивів вчасно війська з можливого оточення) ....як стверджували бійці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_%C2%AB%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%C2%BB батальйону «Азов» , Руслан Хомчак під час спроб визволення м. Іловайська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%96_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8 добровольчими батальйонами відмовлявся йти з ними в бій з надуманих причинhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] . Водночас Руслан Хомчак наголошує, що міг так само загинути, як і решта, тому йому не соромно за Іловайськhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [
21 травня 2019 року призначений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Начальником Генерального штабу -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Головнокомандувачем Збройних сил України , замінивши https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Муженка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1-11 [11]

призначити винуватця Іловайської трагедії Головнокомандуючим ЗСУ - на таке знущання здатен лише ЗЕ !
показати весь коментар
29.08.2024 15:39 Відповісти
чому тоді ти зебільний зе-н*ркоман 3 роки, до 24.02.2022, гундосив, талдичив про "про мір", "встретімся посредіне", "нада проста перестать стрелять", а зароз збираєш дибільні нікому не потрібні "саміти миру", замість робити брою та розвивати ЗСУ ??? і при цьоому безбожно крав де можна і тільки можна ???



показати весь коментар
29.08.2024 10:41 Відповісти
Дійсно, ми нічого не пробачимо, і не лише росіянам.
показати весь коментар
29.08.2024 10:42 Відповісти
майські шашлики досі кровью ікаються !!!!

.
показати весь коментар
29.08.2024 15:40 Відповісти
А ми тобі не пробачимо
показати весь коментар
29.08.2024 10:44 Відповісти
Іловайськ, Вічна Пам'ять Героям Дебальцеве, Фортеця Бахмут, Піски, Аеропорт, Вовчанськ Авдіївка, Кринки.....Вічна Пам'ять Героям. Не забудемо і не пробачимо
показати весь коментар
29.08.2024 10:48 Відповісти
А УКРАЇНЦІ не пробачать зеленій владі!
(кацапам рахунок буде окремий).
показати весь коментар
29.08.2024 10:53 Відповісти
Завдяки ЗЕ оманськомк ця великомасштабна війна і почалася, він і надалі продовжує знищувати Україну.
показати весь коментар
29.08.2024 10:53 Відповісти
все просрав, тільки ляпати вміє, і то тільки по заготовкам, рот не закривається, реально дістав.
показати весь коментар
29.08.2024 11:00 Відповісти
Це ми не пробами росії і тобі, бо ти замість оборони брехав, що нападу не буде, кликав на шашлики і запевняв, що в очах ворога пуйлі ми побачимо мир, знищуючи новітні розробки ракетних програм. Брехав? Звичайно, потужно і завзято брехав!!!
показати весь коментар
29.08.2024 11:10 Відповісти
Буча на совісті ОПУ, т к було зрозуміло, що ворог по преться там де нема Дніпра. Військові це прогнозували, але ОПУ запросив усіх на шашлики
показати весь коментар
29.08.2024 11:30 Відповісти
Про Іловайськ всі знають, всі говорять і самі знаєте чому саме про Іловайськ.
показати весь коментар
29.08.2024 11:12 Відповісти
а Марік ?
а Героїв Азова в полоні ?

вже "проїхали" ?
показати весь коментар
29.08.2024 15:42 Відповісти
 
 