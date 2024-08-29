Зеленський у День пам’яті захисників України: Ми не пробачимо Росії жодного знищеного українського життя. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у День пам'яті захисників України. Він наголосив, що трагедія під Іловайськом у серпні 2014 року - спланований, цинічний російський злочин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у своєму телеграм-каналі.

"Сьогодні Україна вшановує пам’ять усіх своїх захисників і захисниць. Усіх, хто бився заради нашої держави, заради української незалежності та віддав найдорожче – своє життя.

У серпні 2014 року, саме цими днями, російський окупант скоїв один із найбільш підлих злочинів цієї війни – убив сотні наших воїнів під Іловайськом", - зазначив Зеленський.

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Президент наголосив, що це був спланований, цинічний російський злочин, якого Україна ніколи не забуватиме й не залишить безкарним.

Ми завжди пам’ятатимемо кожного й кожну, чиї життя забрала ця війна. І ми не пробачимо Росії жодного знищеного українського життя. Вічна пам’ять усім нашим героям! І дякую всім, хто не забуває, хто вшановує та допомагає рідним наших полеглих воїнів", - додав глава держави.

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