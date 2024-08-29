Зеленский в День памяти защитников Украины: Мы не простим России ни одной погубленной украинской жизни. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в День памяти защитников Украины. Он подчеркнул, что трагедия под Иловайском в августе 2014 года - спланированное, циничное российское преступление.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в своем телеграм-канале.

"Сегодня Украина чтит память всех своих защитников и защитниц. Всех, кто сражался ради нашего государства, ради украинской независимости и отдал самое дорогое - свою жизнь.

В августе 2014 года, именно в эти дни, российский оккупант совершил одно из самых подлых преступлений этой войны - убил сотни наших воинов под Иловайском", - отметил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что это было спланированное, циничное российское преступление, которое Украина никогда не будет забывать и не оставит безнаказанным.

Мы всегда будем помнить каждого и каждую, чьи жизни унесла эта война. И мы не простим России ни одной погубленной украинской жизни. Вечная память всем нашим героям! И спасибо всем, кто не забывает, кто чтит и помогает родным наших павших воинов", - добавил глава государства.

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