Зеленский в День памяти защитников Украины: Мы не простим России ни одной погубленной украинской жизни. ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в День памяти защитников Украины. Он подчеркнул, что трагедия под Иловайском в августе 2014 года - спланированное, циничное российское преступление.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в своем телеграм-канале.
"Сегодня Украина чтит память всех своих защитников и защитниц. Всех, кто сражался ради нашего государства, ради украинской независимости и отдал самое дорогое - свою жизнь.
В августе 2014 года, именно в эти дни, российский оккупант совершил одно из самых подлых преступлений этой войны - убил сотни наших воинов под Иловайском", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что это было спланированное, циничное российское преступление, которое Украина никогда не будет забывать и не оставит безнаказанным.
Мы всегда будем помнить каждого и каждую, чьи жизни унесла эта война. И мы не простим России ни одной погубленной украинской жизни. Вечная память всем нашим героям! И спасибо всем, кто не забывает, кто чтит и помогает родным наших павших воинов", - добавил глава государства.
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Героям Крут, Іловайська, Дебальцево, Маріуполя, Попасної, Бахмута, Авдіївки і всім хто боронив та борнить Україну !
але, коли й звідки з'явилось це т.зв. "свято" ???
https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 24 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Зеленський підписав Указ про затвердження пам'ятного дня.
а ще Русла́н Бори́сович Хомча́к (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 5 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1967 1967 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2 Львів ) - український військовик, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA генерал-полковник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ЗСУ .брав безпосередню участь у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA боях за Іловайськ (командував групіровкою та НЕ вивів вчасно війська з можливого оточення) ....як стверджували бійці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_%C2%AB%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%C2%BB батальйону «Азов» , Руслан Хомчак під час спроб визволення м. Іловайська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%96_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8 добровольчими батальйонами відмовлявся йти з ними в бій з надуманих причинhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] . Водночас Руслан Хомчак наголошує, що міг так само загинути, як і решта, тому йому не соромно за Іловайськhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [
21 травня 2019 року призначений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Начальником Генерального штабу -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Головнокомандувачем Збройних сил України , замінивши https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Муженка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1-11 [11]
призначити винуватця Іловайської трагедії Головнокомандуючим ЗСУ - на таке знущання здатен лише ЗЕ !
.
(кацапам рахунок буде окремий).
а Героїв Азова в полоні ?
вже "проїхали" ?