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Наслідки удару РФ по Ямполю на Сумщині: Двоє загиблих та дев’ятеро поранених, пошкоджено адмінбудівлю, школу, аптеку, магазин, банківську установу. ФОТОрепортаж

Сьогодні близько 9 ранку армія РФзавдала авіаударів чотирма бомбами по селищу Ямпіль Шосткинського району Сумської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про наслідки атаки розповіли в Нацполіції, а також показали фото.

Як зазначається, внаслідок російської атаки загинули 54- та 60-річний чоловіки, ще дев’ять місцевих мешканців зазнали поранень.

Крім того, пошкоджень зазнали адміністративна будівля, школа, аптека, магазин, банківська установа, два трактори та автомобіль.

Наслідки атаки РФ на Ямпіль 13 вересня
Наслідки атаки РФ на Ямпіль 13 вересня

Також дивіться: Волонтери БФ "Разом для України" потрапили під обстріл рашистів КАБами на Сумщині. ВIДЕО

Наслідки атаки РФ на Ямпіль 13 вересня
Наслідки атаки РФ на Ямпіль 13 вересня
Наслідки атаки РФ на Ямпіль 13 вересня

Також дивіться: Наслідки удару КАБом по цивільній інфраструктурі Охтирки на Сумщині. ФОТОрепортаж

Наслідки атаки РФ на Ямпіль 13 вересня

Автор: 

обстріл (28633) Сумська область (3711)


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Вічна память загиблим!!!!(((
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13.09.2024 17:59 Відповісти
Ударів у відповідь традиційно не буде. На думку нашого естрадного лідера россіяни можуть вийти з зони комфорту, а в них там жінки, діти, літні особи. Жодного подібного удару у відповідь з початку війни не було. Так війни не виграють.
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13.09.2024 18:14 Відповісти
Ви хочете щоб ЗСУ били по цивільним? А що буде після цього, рашисти всюди розкажуть з фактами які ми погані. І що буде з допомогою, без неї яка буде армія?
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13.09.2024 18:53 Відповісти
На нацистській россії цивільного населення нема. Вони там всі нацисти.
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13.09.2024 19:33 Відповісти
Так, там ВСІ нацисти але воювати треба з військовими а не з дітьми як Ви пропонуєте.
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13.09.2024 20:52 Відповісти
Це війна на фізичне знищення. Сентименти тут не доречні.
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14.09.2024 13:57 Відповісти
Ямпіль - 24 км до кордону. Вчора Конотоп -50 км, сьогодні і вчора Охтирка - 45 км. І ще багато прильотів в прикордонні про які не пишуть.
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13.09.2024 18:46 Відповісти
....мабуть Україні дали F16 без далекобійних ракет повітря-повітря, а може взагалі без зброї, тільки шоб Найвеличнівшивий пофоткався з "мужньою неголеністю" на відкритих участках дрібненького тіла..
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13.09.2024 19:15 Відповісти
 
 