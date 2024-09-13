Наслідки удару РФ по Ямполю на Сумщині: Двоє загиблих та дев’ятеро поранених, пошкоджено адмінбудівлю, школу, аптеку, магазин, банківську установу. ФОТОрепортаж

Сьогодні близько 9 ранку армія РФзавдала авіаударів чотирма бомбами по селищу Ямпіль Шосткинського району Сумської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про наслідки атаки розповіли в Нацполіції, а також показали фото.

Як зазначається, внаслідок російської атаки загинули 54- та 60-річний чоловіки, ще дев’ять місцевих мешканців зазнали поранень.

Крім того, пошкоджень зазнали адміністративна будівля, школа, аптека, магазин, банківська установа, два трактори та автомобіль.





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