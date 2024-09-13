Последствия удара РФ по Ямполю на Сумщине: двое погибших и девять раненых, повреждены админздание, школа, аптека, магазин, банковское учреждение. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня около 9:00 армия РФ нанесла авиаудары четырьмя бомбами по поселку Ямполь Шосткинского района Сумской области.

Как передает Цензор.НЕТ, о последствиях атаки рассказали в Нацполиции, а также показали фото.

Как отмечается, в результате российской атаки погибли мужчины 54 и 60 лет , еще девять местных жителей получили ранения.

Кроме того, повреждения получили административное здание, школа, аптека, магазин, банковское учреждение, два трактора и автомобиль.





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