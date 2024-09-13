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Последствия удара РФ по Ямполю на Сумщине: двое погибших и девять раненых, повреждены админздание, школа, аптека, магазин, банковское учреждение. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня около 9:00 армия РФ нанесла авиаудары четырьмя бомбами по поселку Ямполь Шосткинского района Сумской области.

Как передает Цензор.НЕТ, о последствиях атаки рассказали в Нацполиции, а также показали фото.

Как отмечается, в результате российской атаки погибли мужчины 54 и 60 лет , еще девять местных жителей получили ранения.

Кроме того, повреждения получили административное здание, школа, аптека, магазин, банковское учреждение, два трактора и автомобиль.

Наслідки атаки РФ на Ямпіль 13 вересня
Наслідки атаки РФ на Ямпіль 13 вересня

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Наслідки атаки РФ на Ямпіль 13 вересня
Наслідки атаки РФ на Ямпіль 13 вересня
Наслідки атаки РФ на Ямпіль 13 вересня

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Наслідки атаки РФ на Ямпіль 13 вересня

Автор: 

обстрел (27327) Сумская область (3164)


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Вічна память загиблим!!!!(((
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13.09.2024 17:59 Ответить
Ударів у відповідь традиційно не буде. На думку нашого естрадного лідера россіяни можуть вийти з зони комфорту, а в них там жінки, діти, літні особи. Жодного подібного удару у відповідь з початку війни не було. Так війни не виграють.
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13.09.2024 18:14 Ответить
Ви хочете щоб ЗСУ били по цивільним? А що буде після цього, рашисти всюди розкажуть з фактами які ми погані. І що буде з допомогою, без неї яка буде армія?
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13.09.2024 18:53 Ответить
На нацистській россії цивільного населення нема. Вони там всі нацисти.
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13.09.2024 19:33 Ответить
Так, там ВСІ нацисти але воювати треба з військовими а не з дітьми як Ви пропонуєте.
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13.09.2024 20:52 Ответить
Це війна на фізичне знищення. Сентименти тут не доречні.
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14.09.2024 13:57 Ответить
Ямпіль - 24 км до кордону. Вчора Конотоп -50 км, сьогодні і вчора Охтирка - 45 км. І ще багато прильотів в прикордонні про які не пишуть.
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13.09.2024 18:46 Ответить
....мабуть Україні дали F16 без далекобійних ракет повітря-повітря, а може взагалі без зброї, тільки шоб Найвеличнівшивий пофоткався з "мужньою неголеністю" на відкритих участках дрібненького тіла..
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13.09.2024 19:15 Ответить
 
 