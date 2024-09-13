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Суть та політика росії, ностальгія Трампа, потужність українських реформ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Попередження світові
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін заявив, що дозвіл для України на далекобійні удари по РФ "втягне НАТО у війну"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Погрози Путіна про війну з НАТО свідчать про складне становище для РФ на фронті, - Туск
Коротко про дебати у США
Читайте на "Цензор.НЕТ": Союзники Трампа вважають, що він програв дебати Гарріс, - CNN
Ностальгія
Десь на білгородщині
Читайте на "Цензор.НЕТ": У Москві закриті аеропорти через атаку безпілотників. ВІДЕО+ФОТО
Десь у кремлі...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака дронів на Москву: є займання на нафтопереробному заводі. ВIДЕО
Куди?
Пріоритети
"Піраміда ху@лоу"
Весь світ чекає...
Небачена потужність реформ
Страшне...
Суть та політика росії
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Hulio
показати весь коментар13.09.2024 23:12 Відповісти Мені подобається 8
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