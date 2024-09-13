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Суть та політика росії, ностальгія Трампа, потужність українських реформ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Попередження світові

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін заявив, що дозвіл для України на далекобійні удари по РФ "втягне НАТО у війну"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погрози Путіна про війну з НАТО свідчать про складне становище для РФ на фронті, - Туск

фотожаба

Коротко про дебати у США

Читайте на "Цензор.НЕТ": Союзники Трампа вважають, що він програв дебати Гарріс, - CNN

фотожаба

Ностальгія

фотожаба

Десь на білгородщині

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Москві закриті аеропорти через атаку безпілотників. ВІДЕО+ФОТО

фотожаба

Десь у кремлі...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака дронів на Москву: є займання на нафтопереробному заводі. ВIДЕО

фотожаба

Куди?

фотожаба

Пріоритети

фотожаба

"Піраміда ху@лоу"

фотожаба

Весь світ чекає...

фотожаба

Небачена потужність реформ

фотожаба

Страшне...

фотожаба

Суть та політика росії

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Автор: 

політика (4429) путін володимир (23862) росія (65336) фотожаба (13888) Трамп Дональд (5793)


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Безсмертний Яковченко("Пацюк").
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13.09.2024 23:12 Відповісти
 
 