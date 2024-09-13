Суть и политика России, ностальгия Трампа, мощь украинских реформ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Предупреждение миру
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин заявил, что разрешение для Украины на дальнобойные удары по РФ "втянет НАТО в войну"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Угрозы Путина о войне с НАТО свидетельствуют о сложном положении для РФ на фронте, - Туск
Коротко о дебатах в США
Читайте на "Цензор.НЕТ": Союзники Трампа считают, что он проиграл дебаты Харрис, - CNN
Ностальгия
Где-то в Белгородской области
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Москве закрыты аэропорты из-за атаки беспилотников. ВИДЕО+ФОТО
Где-то в Кремле...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака дронов на Москву: есть возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. ВИДЕО
Куда?
Приоритеты
"Пирамида ху@лоу"
Весь мир ждет...
Невиданная мощность реформ
Страшно...
Суть и политика россии
Больше фотошопов смотрите здесь
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль