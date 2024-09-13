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Суть и политика России, ностальгия Трампа, мощь украинских реформ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Предупреждение миру

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин заявил, что разрешение для Украины на дальнобойные удары по РФ "втянет НАТО в войну"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угрозы Путина о войне с НАТО свидетельствуют о сложном положении для РФ на фронте, - Туск

фотожаба

Коротко о дебатах в США

Читайте на "Цензор.НЕТ": Союзники Трампа считают, что он проиграл дебаты Харрис, - CNN

фотожаба

Ностальгия

фотожаба

Где-то в Белгородской области

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Москве закрыты аэропорты из-за атаки беспилотников. ВИДЕО+ФОТО

фотожаба

Где-то в Кремле...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака дронов на Москву: есть возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. ВИДЕО

фотожаба

Куда?

фотожаба

Приоритеты

фотожаба

"Пирамида ху@лоу"

фотожаба

Весь мир ждет...

фотожаба

Невиданная мощность реформ

фотожаба

Страшно...

фотожаба

Суть и политика россии

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Автор: 

политика (6994) путин владимир (31311) россия (95652) фотожаба (14414) Трамп Дональд (5366)


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Безсмертний Яковченко("Пацюк").
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13.09.2024 23:12 Ответить
 
 