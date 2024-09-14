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Серед визволених сьогодні полонених - 51 працівник системи МВС, - Клименко. ФОТО

Сьогодні в межах обміну додому повернулися 103 українські воїни, серед яких 51 працівник системи МВС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Вдома ще 103 наших героя! З них 51 – з системи МВС. 38 гвардійців, 8 прикордонників, 4 поліцейських та рятувальник. Зараз наші захисники у безпеці і зовсім скоро обіймуть своїх рідних", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, більшість із них – оборонці Маріуполя та "Азовсталі". Також є ті, хто обороняв Чорнобильську АЕС, Харківську, Донецьку, Київську області. Ті, хто мужньо протистояв ворогові на усіх найгарячіших напрямках.

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51 працівник системи МВС повернувся з полону

"Два обміни поспіль – унікальна робота усієї команди, яка докладає надзусиль, щоб повернути на рідну землю усіх військовополонених…

Памʼятаємо про усіх наших людей, працюємо над їхнім поверненням", - додав Клименко.

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51 працівник системи МВС повернувся з полону

Раніше Зеленський повідомив, що ще 103 українські воїни повернулися з російського полону, серед них - захисники "Азовсталі". За даними обмудсмена Лубінця, переважна більшість визволених сьогодні воїнів утримувалися в полоні з перших днів вторгнення.

Нагадаємо, 13 вересня серед 49 воїнів, яких повернули в Україну в межах обміну, було 15 "азовців."

Автор: 

МВС (3503) обмін (1157) Клименко Ігор (487)


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Топ коментарі
+16
Можна уточнити, хто і як обороняв Чорнобильську АЕС, як довго вона трималась, втрати кацапів?
Бо тут написано саме "обороняли", це якась паралельна реальність?
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14.09.2024 17:44
+11
А Запорізьку АЕС також злочинно сдали без боя ,
а тепер не знають я її деокупувати.
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14.09.2024 18:33
+4
Ну вообще то, те же азовцы входят в состав МВД, то есть являются "ментами"... По вашей логике.
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14.09.2024 18:26
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Можна уточнити, хто і як обороняв Чорнобильську АЕС, як довго вона трималась, втрати кацапів?
Бо тут написано саме "обороняли", це якась паралельна реальність?
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14.09.2024 17:44 Відповісти
А Запорізьку АЕС також злочинно сдали без боя ,
а тепер не знають я її деокупувати.
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14.09.2024 18:33 Відповісти
Неодмінно у вас вийшло б краще. Ви б показали як треба
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14.09.2024 19:36 Відповісти
з 153х повернених, 55 працівники мвс!!!!!
з них, 4 поліцейських!!!!
азовців лиш 15!!!!!
все по чесному, по відношенню до захисників Маріуполя!!!
дуже добре що повернули людей, але на обміні є якийсь договорняк!!!
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14.09.2024 22:15 Відповісти
Ну вообще то, те же азовцы входят в состав МВД, то есть являются "ментами"... По вашей логике.
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14.09.2024 18:26 Відповісти
Мы опять ищем сюжет на одну страницу. Очень бы хотелось знать кого сменяли, кто они были, сколько в плену по времени и хотя фото общего плана. Вопрос важный всё таки. Кацапов имею в виду пленных.
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14.09.2024 19:15 Відповісти
 
 