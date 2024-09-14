Серед визволених сьогодні полонених - 51 працівник системи МВС, - Клименко. ФОТО
Сьогодні в межах обміну додому повернулися 103 українські воїни, серед яких 51 працівник системи МВС.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"Вдома ще 103 наших героя! З них 51 – з системи МВС. 38 гвардійців, 8 прикордонників, 4 поліцейських та рятувальник. Зараз наші захисники у безпеці і зовсім скоро обіймуть своїх рідних", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, більшість із них – оборонці Маріуполя та "Азовсталі". Також є ті, хто обороняв Чорнобильську АЕС, Харківську, Донецьку, Київську області. Ті, хто мужньо протистояв ворогові на усіх найгарячіших напрямках.
"Два обміни поспіль – унікальна робота усієї команди, яка докладає надзусиль, щоб повернути на рідну землю усіх військовополонених…
Памʼятаємо про усіх наших людей, працюємо над їхнім поверненням", - додав Клименко.
Раніше Зеленський повідомив, що ще 103 українські воїни повернулися з російського полону, серед них - захисники "Азовсталі". За даними обмудсмена Лубінця, переважна більшість визволених сьогодні воїнів утримувалися в полоні з перших днів вторгнення.
Нагадаємо, 13 вересня серед 49 воїнів, яких повернули в Україну в межах обміну, було 15 "азовців."
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Бо тут написано саме "обороняли", це якась паралельна реальність?
а тепер не знають я її деокупувати.
з них, 4 поліцейських!!!!
азовців лиш 15!!!!!
все по чесному, по відношенню до захисників Маріуполя!!!
дуже добре що повернули людей, але на обміні є якийсь договорняк!!!