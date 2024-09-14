Среди освобожденных сегодня пленных – 51 работник системы МВД, - Клименко. ФОТО

Сегодня в рамках обмена домой вернулись 103 украинских воина, среди которых 51 работник системы МВД.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Дома еще 103 наших героя! Из них 51 - из системы МВД. 38 гвардейцев, 8 пограничников, 4 полицейских и спасатель. Сейчас наши защитники в безопасности и совсем скоро обнимут своих родных", - говорится в сообщении.

Как отмечается, большинство из них - защитники Мариуполя и "Азовстали". Также есть те, кто защищал Чернобыльскую АЭС, Харьковскую, Донецкую, Киевскую области. Те, кто мужественно противостоял врагу на всех горячих направлениях.

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"Два обмена подряд - уникальная работа всей команды, которая прилагает сверхусилия, чтобы вернуть на родную землю всех военнопленных...



Помним обо всех наших людях, работаем над их возвращением", - добавил Клименко.

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Ранее Зеленский сообщил, что еще 103 украинских воина вернулись из российского плена, среди них - защитники "Азовстали". По данным обмудсмена Лубинца, подавляющее большинство освобожденных сегодня воинов удерживались в плену с первых дней вторжения.

Напомним, 13 сентября среди 49 воинов, которых вернули в Украину в рамках обмена, было 15 "азовцев".