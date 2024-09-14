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Среди освобожденных сегодня пленных – 51 работник системы МВД, - Клименко. ФОТО

Сегодня в рамках обмена домой вернулись 103 украинских воина, среди которых 51 работник системы МВД.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Дома еще 103 наших героя! Из них 51 - из системы МВД. 38 гвардейцев, 8 пограничников, 4 полицейских и спасатель. Сейчас наши защитники в безопасности и совсем скоро обнимут своих родных", - говорится в сообщении.

Как отмечается, большинство из них - защитники Мариуполя и "Азовстали". Также есть те, кто защищал Чернобыльскую АЭС, Харьковскую, Донецкую, Киевскую области. Те, кто мужественно противостоял врагу на всех горячих направлениях.

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51 працівник системи МВС повернувся з полону

"Два обмена подряд - уникальная работа всей команды, которая прилагает сверхусилия, чтобы вернуть на родную землю всех военнопленных...

Помним обо всех наших людях, работаем над их возвращением", - добавил Клименко.

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51 працівник системи МВС повернувся з полону

Ранее Зеленский сообщил, что еще 103 украинских воина вернулись из российского плена, среди них - защитники "Азовстали". По данным обмудсмена Лубинца, подавляющее большинство освобожденных сегодня воинов удерживались в плену с первых дней вторжения. 

Напомним, 13 сентября среди 49 воинов, которых вернули в Украину в рамках обмена, было 15 "азовцев".

Автор: 

МВД (9320) обмен (1375) Клименко Игорь (399)


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Топ комментарии
+16
Можна уточнити, хто і як обороняв Чорнобильську АЕС, як довго вона трималась, втрати кацапів?
Бо тут написано саме "обороняли", це якась паралельна реальність?
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14.09.2024 17:44
+11
А Запорізьку АЕС також злочинно сдали без боя ,
а тепер не знають я її деокупувати.
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14.09.2024 18:33
+4
Ну вообще то, те же азовцы входят в состав МВД, то есть являются "ментами"... По вашей логике.
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14.09.2024 18:26
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Можна уточнити, хто і як обороняв Чорнобильську АЕС, як довго вона трималась, втрати кацапів?
Бо тут написано саме "обороняли", це якась паралельна реальність?
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14.09.2024 17:44 Ответить
А Запорізьку АЕС також злочинно сдали без боя ,
а тепер не знають я її деокупувати.
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14.09.2024 18:33 Ответить
Неодмінно у вас вийшло б краще. Ви б показали як треба
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14.09.2024 19:36 Ответить
з 153х повернених, 55 працівники мвс!!!!!
з них, 4 поліцейських!!!!
азовців лиш 15!!!!!
все по чесному, по відношенню до захисників Маріуполя!!!
дуже добре що повернули людей, але на обміні є якийсь договорняк!!!
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14.09.2024 22:15 Ответить
Ну вообще то, те же азовцы входят в состав МВД, то есть являются "ментами"... По вашей логике.
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14.09.2024 18:26 Ответить
Мы опять ищем сюжет на одну страницу. Очень бы хотелось знать кого сменяли, кто они были, сколько в плену по времени и хотя фото общего плана. Вопрос важный всё таки. Кацапов имею в виду пленных.
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14.09.2024 19:15 Ответить
 
 