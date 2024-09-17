Наслідки ворожих обстрілів регіонів України. ФОТО

Минулої доби окупанти обстріляли 9 областей України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сумська область

У ніч проти 17 вересня 2024 року Сумська область зазнала масованого авіаційного удару. "Шахедами" російські загарбники поцілили по енергетичних об'єктах Конотопського, Охтирського та Сумського районів.

За інформацією ОК "Північ" та поліції області, упродовж доби зафіксовано близько 100 ворожих ударів по 32 населених пунктах: загинув кінь, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, 14 приватних домоволодінь, 2 госпспоруди, школа та 3 автівки. Було загоряння сухої рослинності.

Чернігівська область

Протягом 16 вересня, ворог атакував 6 населених пунктів Семенівської, Сновської та Новгород-Сіверської громад. Як повідомили в ОК "Північ", росіяни застосували артилерію, міномети, БпЛА.

Херсонщина

Через російську агресію за добу у Херсонській області 2 людини загинули, з них - 1 дитина, ще 3 - поранені. Росіяни обстріляли Антонівку, Берислав, Зміївку, Олександрівку, Новоолександрівку, Українку, Шевченківку, Садове, Придніпровське та Херсон

Зранку агресори намагалися атакувати Херсон з БпЛА. Уламками збитого безпілотника пошкоджено приміщення гаражного кооперативу у Центральному районі міста. Постраждали двоє охоронців.

Запорізька область

Впродовж доби окупанти завдали 177 ударів по 12 населених пунктах. Ворог здійснив 3 авіаудари, атакував БпЛА, обстріляв начелені пункти з артилерії та РСЗВ.

Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Дніпропетровська область

Ввечері та вночі армія РФ вдарила по Нікополю дроном-камікадзе та важкою артилерією, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Вранці ворог скерував на місто БПЛА. Наслідки уточнюються.

Донецька область

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися щонайменше 9 населених пунктів. За інформацією поліції області, росіяни пошкодили 61 цивільний об’єкт - 51 житловий будинок, підприємства, адмінбудівлі, заклад освіти, критичну інфраструктуру.

Покровськ росіяни обстріляли дронами й артилерією. По Кураховому окупанти вдарили керованими авіабомбами та артилерією. На Мирноград армія РФ скинула дві керовані авіабомби "ФАБ-250" з модулем УМПК. Лиман зазнав удару бомбою "ФАБ-500" з модулем УМПК

Внаслідок обстрілу Костянтинівки авіабомбою "ФАБ-250" з модулем УМПК постраждали багатоквартирний і приватний будинки, а також котельня. На Богоявленку російські війська скинули три КАБи.

Харківщина

За добу російські загарбники травмували 3 цивільних, били по житлових будинках та підприємствах. У с. Павлівка через російський обстріл КАБ горіла нафтобаза. Протягом 16 вересня ворог двічі обстріляв Куп'янськ, постраждали дві жінки.

Також росіяни скинули три авіабомби на Богодухів. Пошкоджено приміщення, техніку сільськогосподарського підприємства та щонайменше 25 житлових будинків і господарчих будівель. 50-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. За попередніми даними, ворог завдавав ударів по місту КАБ-250.

Миколаївщина

Під ворожими мінометними обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади, повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У ніч на 17 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено сім БпЛА типу "Shahed 131/136".

Луганська область

Близько 150 разів загарбники обстрілювали населені пункти, розташовані поблизу лінії зіткнення. Найчастіше застосовували безпілотники. 52 – біля Невського, ще 56 – в районі Макіївки. По цих селах росіяни завдали ударів з реактивної і ствольної артилерії. Авіацію застосували по Новоєгорівці, повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Минулої доби окупанти атакували неподалік Греківки, Макіївки, Невського, Білогорівки та у Серебрянському лісі.

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