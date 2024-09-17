Последствия вражеских обстрелов регионов Украины. ФОТО

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли 9 областей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сумская область

В ночь на 17 сентября 2024 года Сумская область подверглась массированному авиационному удару. "Шахедами" российские захватчики попали по энергетическим объектам Конотопского, Ахтырского и Сумского районов.

По информации ОК "Север" и полиции области, в течение суток зафиксировано около 100 вражеских ударов по 32 населенным пунктам: погиб конь, повреждены объекты критической инфраструктуры, 14 частных домовладений, 2 хозпостройки, школа и 3 автомобиля. Было возгорание сухой растительности.

Черниговская область

В течение 16 сентября, враг атаковал 6 населенных пунктов Семеновской, Сновской и Новгород-Северской громад. Как сообщили в ОК "Север", россияне применили артиллерию, минометы, БпЛА.

Херсонщина

Из-за российской агрессии за сутки в Херсонской области 2 человека погибли, из них - 1 ребенок, еще 3 - ранены. Россияне обстреляли Антоновку, Берислав, Змиевку, Александровку, Новоалександровку, Украинку, Шевченковку, Садовое, Приднепровское и Херсон

Утром агрессоры пытались атаковать Херсон с БПЛА. Обломками сбитого беспилотника повреждено помещение гаражного кооператива в Центральном районе города. Пострадали двое охранников.

Запорожская область

В течение суток оккупанты нанесли 177 ударов по 12 населенным пунктам. Враг совершил 3 авиаудара, атаковал БпЛА, обстрелял населенные пункты из артиллерии и РСЗО.

Поступило 12 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры, сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Днепропетровская область

Вечером и ночью армия РФ ударила по Никополю дроном-камикадзе и тяжелой артиллерией, сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Утром враг направил на город БПЛА. Последствия уточняются.

Донецкая область

За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались по меньшей мере 9 населенных пунктов. По информации полиции области, россияне повредили 61 гражданский объект - 51 жилой дом, предприятия, админздания, учебное заведение, критическую инфраструктуру.

Покровск россияне обстреляли дронами и артиллерией. По Курахово оккупанты ударили управляемыми авиабомбами и артиллерией. На Мирноград армия РФ сбросила две управляемые авиабомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК. Лиман подвергся удару бомбой "ФАБ-500" с модулем УМПК

В результате обстрела Константиновки авиабомбой "ФАБ-250" с модулем УМПК пострадали многоквартирный и частный дома, а также котельная. На Богоявленку российские войска сбросили три КАБа.

Харьковщина

За сутки российские захватчики травмировали 3 гражданских, били по жилым домам и предприятиям. В с. Павловка из-за российского обстрела КАБ горела нефтебаза. В течение 16 сентября враг дважды обстрелял Купянск, пострадали две женщины.

Также россияне сбросили три авиабомбы на Богодухов. Повреждены помещения, техника сельскохозяйственного предприятия и по меньшей мере 25 жилых домов и хозяйственных построек. 50-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс. По предварительным данным, враг наносил удары по городу КАБ-250.

Николаевщина

Под вражескими минометными обстрелами находилась акватория Очаковской громады, сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким.

В ночь на 17 сентября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено семь БпЛА типа "Shahed 131/136".

Луганская область

Около 150 раз захватчики обстреливали населенные пункты, расположенные вблизи линии соприкосновения. Чаще всего применяли беспилотники. 52 - возле Невского, еще 56 - в районе Макеевки. По этим селам россияне нанесли удары из реактивной и ствольной артиллерии. Авиацию применили по Новоегоровке, сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

За прошедшие сутки оккупанты атаковали неподалеку Грековки, Макеевки, Невского, Белогоровки и в Серебрянском лесу.

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