Наслідки обстрілу Запорізької області військами РФ. ФОТОрепортаж
Вночі російські окупаційні війська вдарили по Запорізькій області керованими авіабомбами.
Наслідки обстрілу оприлюднив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
17 вересня повідомлялось про вибухи у Запорізькій області.
Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу загинули 2 особи, 5 поранених.
Російські окупанти вперше за останні 4-5 місяців застосували по населених пунктах Запорізької області керовані авіабомби.
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