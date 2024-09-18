Последствия обстрела Запорожской области войсками РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью российские оккупационные войска ударили по Запорожской области управляемыми авиабомбами.
Последствия обстрелов обнародовал глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
17 сентября сообщалось о взрывах в Запорожской области.
Впоследствии стало известно, что в результате обстрела погибли 2 человека, 5 раненых.
Российские оккупанты впервые за последние 4-5 месяцев применили по населенным пунктам Запорожской области управляемые авиабомбы.
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