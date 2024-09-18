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Последствия обстрела Запорожской области войсками РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью российские оккупационные войска ударили по Запорожской области управляемыми авиабомбами.

Последствия обстрелов обнародовал глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

17 сентября сообщалось о взрывах в Запорожской области.

Впоследствии стало известно, что в результате обстрела погибли 2 человека, 5 раненых.

Российские оккупанты впервые за последние 4-5 месяцев применили по населенным пунктам Запорожской области управляемые авиабомбы.

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Наслідки обстрілу Запорізької області військами РФ у ніч на 18 вересня
Наслідки обстрілу Запорізької області військами РФ у ніч на 18 вересня
Наслідки обстрілу Запорізької області військами РФ у ніч на 18 вересня
Наслідки обстрілу Запорізької області військами РФ у ніч на 18 вересня
Наслідки обстрілу Запорізької області військами РФ у ніч на 18 вересня
Наслідки обстрілу Запорізької області військами РФ у ніч на 18 вересня
Наслідки обстрілу Запорізької області військами РФ у ніч на 18 вересня
Наслідки обстрілу Запорізької області військами РФ у ніч на 18 вересня
Наслідки обстрілу Запорізької області військами РФ у ніч на 18 вересня
Наслідки обстрілу Запорізької області військами РФ у ніч на 18 вересня

Автор: 

обстрел (27202) Запорожская область (3088)


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