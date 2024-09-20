Упродовж доби ворог атакував більшість регіонів України. ФОТО

Цієї ночі армія РФ вкотре масовано атакувала територію України. Протягом 19 вересня обстріляла низку областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Херсонська область

Сьогодні 20 вересня окупанти вбили 27-річного херсонця. Росіяни вдарили Дніпровському району міста.

За інформацією начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, 5 багатоповерхівок,14 приватних будинків та автомобілі, 5 людей дістали поранення.

Харківщина

Вранці у с. Шестакове внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ по фермі постраждали 2 людини - госпіталізовані.

За добу 1 цивільний загинув та 1 постраждав внаслідок обстрілів. Армія РФ била по навчальному закладі, госпспорудах, автівках, газовій трубі та будинках

Хмельницька область

Вночі в області працювала ППО. Ворог запустив "шахед", який пролетів у безпосередній близькості до АЕС.

Львівська область

Зранку унаслідок падіння уламків БПЛА виникла пожежа виникла пожежа на території колишнього колгоспу у селі Куликів Львівського району.

Пошкоджені 3 автівки, у житлових будинках вибиті вікна.

Запорізька область

Впродовж доби окупанти завдали 288 ударів по 13 населених пунктах області. Били з авіації, РСЗВ, артилерії та БПЛА.

Внаслідок обстрілів є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Цивільні не постраждали.

Сумщина

За минулу добу на Сумщині було збито 6 ударних БПЛА. Завдяки роботі ППО вдалося запобігти тій шкоді, яку планував завдати ворог. Втім не обійшлось без жертв. В регіоні за добу внаслідок обстрілів загинула одна людина, 19 постраждалих, розповів голова ОВА Володимир Артюх.

Ввечері 19 вересня окупанти вдарили по будівлі геріатричного пансіонату у Сумах.

Вночі та зранку росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини.

Чернігівська область

Армія РФ протягом доби 19 вересня обстріляла вісім сіл у трьох прикордонних громади Чернігівщини: Новгород-Сіверській, Семенівській та Сновській, повідомила Суспільному речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

Росіяни вели вогонь зі ствольної артилерії та мінометів, також атакували дронами та скидали вибухівку з безпілотників. Загалом прикордонники зафіксували 85 вибухів.

Донеччина

Російські загарбники протягом доби 33 рази обстріляли Донеччину, загинули 3 особи, 8 поранено.

Пошкоджено 58 цивільних об’єктів - 43 житлових будинки, лікарню, заклад освіти, магазин, підприємства, критичну інфраструктуру.

Дніпропетровська область

Ввечері ворог гатив по Нікопольщині артилерією і дронами-камікадзе, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Зранку агресор вдарив з РСЗВ "Град" по Марганцю. БпЛА поцілили по Нікополю. Наслідки з'ясовуються.

Миколаївщина

Ворог атакував FPV-дронами Куцурубську громаду, розповів начальник ОВА Віталій Кім.

У ніч на 20 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено шість БпЛА типу "Shahed 131/136".

Івано-Франківська та Хмельницька області

У Львівській, Івано-Франківській і Хмельницькій областях підрозділи ППО знищили всі 5 повітряних цілей. Внаслідок падіння уламків в Івано-Франківську пошкоджені гаражі.

На Прикарпатті повітряна тривога розпочалася о 2:18 і тривала до 4:32 ранку. Під час тривоги працювала протиповітряна оборона, розповіла голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

За словами міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа внаслідок нічної атаки у громаді пошкоджені гаражі.

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