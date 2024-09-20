За сутки враг атаковал большинство регионов Украины. ФОТО

Этой ночью армия РФ в очередной раз массированно атаковала территорию Украины. В течение 19 сентября обстреляла ряд областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Херсонская область

Сегодня 20 сентября оккупанты убили 27-летнего херсонца. Россияне ударили по Днепровскому району города.

По информации начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, за минувшие сутки российские военные попали в объект критической инфраструктуры, 5 многоэтажек, 14 частных домов и автомобили, 5 человек получили ранения.

Харьковщина

Утром в с. Шестаково в результате вражеского обстрела из РСЗО по ферме пострадали 2 человека, они госпитализированы.

За сутки 1 гражданский погиб и 1 пострадал в результате обстрелов. Армия РФ била по учебному заведению, хозпостройкам, автомобилям, газовой трубе и домам

Хмельнитчина

Ночью в области работала ПВО. Враг запустил "шахед", пролетевший в непосредственной близости к АЭС.

Львовщина

Утром в результате падения обломков БПЛА возник пожар на территории бывшего колхоза в селе Куликов Львовского района.

Повреждены 3 автомобиля, в жилых домах выбиты окна.

Запорожская область

В течение суток оккупанты нанесли 288 ударов по 13 населенным пунктам области. Били из авиации, РСЗО, артиллерии и БПЛА.

В результате обстрелов есть разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. Гражданские не пострадали.

Сумщина

За минувшие сутки на Сумщине было сбито 6 ударных БПЛА. Благодаря работе ПВО удалось предотвратить тот вред, который планировал нанести враг. Но не обошлось без жертв. В регионе за сутки в результате обстрелов погиб один человек, 19 пострадавших, рассказал председатель ОВА Владимир Артюх.

Вечером 19 сентября оккупанты ударили по зданию гериатрического пансионата в Сумах.

Ночью и утром россияне совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины.

Черниговщина

Армия РФ в течение суток 19 сентября обстреляла восемь сел в трех приграничных громадах Черниговщины: Новгород-Северской, Семеновской и Сновской, сообщила Суспільному пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова.

Россияне вели огонь из ствольной артиллерии и минометов, также атаковали дронами и сбрасывали взрывчатку с беспилотников. В общем, пограничники зафиксировали 85 взрывов.

Донетчина

Российские захватчики в течение суток 33 раза обстреляли Донецкую область, погибли 3 человека, 8 ранены.

Повреждены 58 гражданских объектов - 43 жилых дома, больница, учебное заведение, магазин, предприятия, критическая инфраструктура.

Днепропетровщина

Вечером враг бил по Никопольщине артиллерией и дронами-камикадзе, сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

Утром агрессор ударил из РСЗО "Град" по Марганцу. БПЛА попали по Никополю. Последствия выясняются.

Николаевщина

Враг атаковал FPV-дронами Куцурубскую громаду, рассказал начальник ОВА Виталий Ким.

В ночь на 20 сентября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено шесть БПЛА типа "Shahed 131/136".

Ивано-Франковская и Хмельницкая области

Во Львовской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях подразделения ПВО уничтожили все 5 воздушных целей. В результате падения обломков в Ивано-Франковске повреждены гаражи.

На Прикарпатье воздушная тревога началась в 2:18 и продолжалась до 4:32 утра. Во время тревоги работала противовоздушная оборона, рассказала председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

По словам городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива в результате ночной атаки в громаде повреждены гаражи.

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