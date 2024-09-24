Доба на Донеччині: ворог вбив двох мешканців у Краматорську та Удачному. Ще 18 людей дістали поранення. ФОТОрепортаж

Російські загарбники протягом 23 вересня 17 населених пунктів Донеччини, здійснили 3 105 ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції Донецької області.

Покровський район

У Курахівці поранено людину, пошкоджено 3 будинки; у Гірнику поранено людину; у Кураховому пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та інфраструктурний об'єкт.

На Удачне ворог скинув бомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК – одна людина загинула та одна отримала травми. Пошкоджено промисловий об’єкт.

У селищі Шевченко поранено людину, зруйновано будинок, пошкоджено ще 11. У Мирнограді поранено людину, пошкоджено 11 будинків.

Під постійними обстрілами Мар'їнська і Гродівська громади.

На Шахове росіяни спрямували бомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК - поранили шістьох мирних жителів, зокрема двох хлопчиків 7 і 9 років. Пошкоджено три будинки, три магазини, адмінбудівля, медпункт, гаражі.

По Покровську армія РФ била авіабомбами та артилерією – травмовано цивільну особу, пошкоджено житлові будівлі, гаражі та цивільні авто.

Одна людина дістала поранення в Мирнограді, руйнувань зазнали 11 багатоквартирних будинків і гуртожиток.

Краматорський район

По Краматорську окупанти вдарили трьома авіабомбами "ФАБ-250" з модулем УМПК та РСЗВ "Торнадо-С" з касетною бойовою частиною - вбили цивільну особу, ще чотирьох людей поранили. Руйнувань зазнали 14 приватних будинків, автомобілі.

У Лимані пошкоджено 2 багатоповерхівки і адмінбудівлю, у Кривій Луці - приватний будинок. У Дружківці пошкоджено підприємство. У Костянтинівці пошкоджено 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, 2 об'єкти інфраструктури, адмінбудівлю, підприємство; у Миколаївці пошкоджено 3 будинки.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді поранені 2 людини, пошкоджені 14 приватних будинків, багатоповерхівка, 2 промислові будівлі і культова споруда. У Сіверську пошкоджено 3 будинки. У Торецьку пошкоджені приватні будинки.

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Крім того, сьогодні після опівночі окупанти атакували Костянтинівку із РСЗВ "Смерч" з касетним зарядом – пошкоджено адмінбудівлю, СТО та лінію електропередач.