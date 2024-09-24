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Доба на Донеччині: ворог вбив двох мешканців у Краматорську та Удачному. Ще 18 людей дістали поранення. ФОТОрепортаж

Російські загарбники протягом 23 вересня 17 населених пунктів Донеччини, здійснили  3 105 ударів по лінії фронту та житловому сектору. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін  та у поліції Донецької області.

Покровський район

У Курахівці поранено людину, пошкоджено 3 будинки; у Гірнику поранено людину; у Кураховому пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та інфраструктурний об'єкт.

На Удачне ворог скинув бомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК – одна людина загинула та одна отримала травми. Пошкоджено промисловий об’єкт.

У селищі Шевченко поранено людину, зруйновано будинок, пошкоджено ще 11. У Мирнограді поранено людину, пошкоджено 11 будинків.

Під постійними обстрілами Мар'їнська і Гродівська громади.

На Шахове росіяни спрямували бомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК - поранили шістьох мирних жителів, зокрема двох хлопчиків 7 і 9 років. Пошкоджено три будинки, три магазини, адмінбудівля, медпункт, гаражі.

По Покровську армія РФ била авіабомбами та артилерією – травмовано цивільну особу, пошкоджено житлові будівлі, гаражі та цивільні авто.

Одна людина дістала поранення в Мирнограді, руйнувань зазнали 11 багатоквартирних будинків і гуртожиток.

Краматорський район

По Краматорську окупанти вдарили трьома авіабомбами "ФАБ-250" з модулем УМПК та РСЗВ "Торнадо-С" з касетною бойовою частиною - вбили цивільну особу, ще чотирьох людей поранили. Руйнувань зазнали 14 приватних будинків, автомобілі.

У Лимані пошкоджено 2 багатоповерхівки і адмінбудівлю, у Кривій Луці - приватний будинок. У Дружківці пошкоджено підприємство. У Костянтинівці пошкоджено 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, 2 об'єкти інфраструктури, адмінбудівлю, підприємство; у Миколаївці пошкоджено 3 будинки.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді поранені 2 людини, пошкоджені 14 приватних будинків, багатоповерхівка, 2 промислові будівлі і культова споруда. У Сіверську пошкоджено 3 будинки. У Торецьку пошкоджені приватні будинки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти гатили по 4 районах Донеччини: є жертви та руйнування. ФОТО

Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини
Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини
Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини
Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини
Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини
Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини
Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини
Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини
Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини
Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини

Крім того, сьогодні після опівночі окупанти атакували Костянтинівку із РСЗВ "Смерч" з касетним зарядом – пошкоджено адмінбудівлю, СТО та лінію електропередач.

Автор: 

обстріл (28613) Донецька область (8529)


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