Сутки на Донетчине: враг убил двух жителей в Краматорске и Удачном. Еще 18 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские захватчики в течение 23 сентября 17 населенных пунктов Донетчины, осуществили 3 105 ударов по линии фронта и жилому сектору.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции Донецкой области.

Покровский район

В Кураховке ранен человек, повреждены 3 дома; в Горняке ранен человек; в Курахово повреждены многоэтажки, частные дома и инфраструктурный объект.

На Удачное враг сбросил бомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК - один человек погиб и один получил травмы. Поврежден промышленный объект.

В поселке Шевченко ранен человек, разрушен дом, повреждены еще 11. В Мирнограде ранен человек, повреждены 11 домов.

Под постоянными обстрелами Марьинская и Гродовская громады.

На Шахово россияне направили бомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК - ранили шестерых мирных жителей, в том числе двух мальчиков 7 и 9 лет. Повреждены три дома, три магазина, админздание, медпункт, гаражи.

По Покровску армия РФ била авиабомбами и артиллерией - травмирован гражданский человек, повреждены жилые здания, гаражи и гражданские авто.

Один человек получил ранения в Мирнограде, разрушениям подверглись 11 многоквартирных домов и общежитие.

Краматорский район

По Краматорску оккупанты ударили тремя авиабомбами "ФАБ-250" с модулем УМПК и РСЗО "Торнадо-С" с кассетной боевой частью - убили гражданское лицо, еще четырех человек ранили. Разрушениям подверглись 14 частных домов, автомобили.

В Лимане повреждены 2 многоэтажки и админздание, в Кривой Луке - частный дом. В Дружковке повреждено предприятие. В Константиновке повреждены 2 многоэтажки, 2 частных дома, 2 объекта инфраструктуры, админздание, предприятие; в Николаевке повреждены 3 дома.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде ранены 2 человека, повреждены 14 частных домов, многоэтажка, 2 промышленных здания и культовое сооружение. В Северске повреждены 3 дома. В Торецке повреждены частные дома.

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Кроме того, сегодня после полуночи оккупанты атаковали Константиновку из РСЗО "Смерч" с кассетным зарядом - повреждены админздание, СТО и линия электропередач.