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Сутки на Донетчине: враг убил двух жителей в Краматорске и Удачном. Еще 18 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские захватчики в течение 23 сентября 17 населенных пунктов Донетчины, осуществили 3 105 ударов по линии фронта и жилому сектору.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции Донецкой области.

Покровский район

В Кураховке ранен человек, повреждены 3 дома; в Горняке ранен человек; в Курахово повреждены многоэтажки, частные дома и инфраструктурный объект.

На Удачное враг сбросил бомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК - один человек погиб и один получил травмы. Поврежден промышленный объект.

В поселке Шевченко ранен человек, разрушен дом, повреждены еще 11. В Мирнограде ранен человек, повреждены 11 домов.

Под постоянными обстрелами Марьинская и Гродовская громады.

На Шахово россияне направили бомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК - ранили шестерых мирных жителей, в том числе двух мальчиков 7 и 9 лет. Повреждены три дома, три магазина, админздание, медпункт, гаражи.

По Покровску армия РФ била авиабомбами и артиллерией - травмирован гражданский человек, повреждены жилые здания, гаражи и гражданские авто.

Один человек получил ранения в Мирнограде, разрушениям подверглись 11 многоквартирных домов и общежитие.

Краматорский район

По Краматорску оккупанты ударили тремя авиабомбами "ФАБ-250" с модулем УМПК и РСЗО "Торнадо-С" с кассетной боевой частью - убили гражданское лицо, еще четырех человек ранили. Разрушениям подверглись 14 частных домов, автомобили.

В Лимане повреждены 2 многоэтажки и админздание, в Кривой Луке - частный дом. В Дружковке повреждено предприятие. В Константиновке повреждены 2 многоэтажки, 2 частных дома, 2 объекта инфраструктуры, админздание, предприятие; в Николаевке повреждены 3 дома.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде ранены 2 человека, повреждены 14 частных домов, многоэтажка, 2 промышленных здания и культовое сооружение. В Северске повреждены 3 дома. В Торецке повреждены частные дома.

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Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини
Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини
Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини
Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини
Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини
Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини
Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини
Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини
Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини
Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини

Кроме того, сегодня после полуночи оккупанты атаковали Константиновку из РСЗО "Смерч" с кассетным зарядом - повреждены админздание, СТО и линия электропередач.

Автор: 

обстрел (27379) Донецкая область (9775)


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