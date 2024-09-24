Обстріли України за добу: ворог атакував безпілотниками, обстріляв населені пункти з різних видів озброєння. ФОТО

Російські загарбники протягом 23 вересня та вночі 24 вересня завдали ударів по населених пунктах в 11 областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Миколаївщина

Уночі в Миколаївському районі уламки одного зі збитих БПЛА армії РФ пошкодили госпспоруду, повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

Горіла суха трава. Вчора ворог атакував FPV–дронами Куцурубську громаду.

Запорізька область

Внаслідок ворожих атак на Запоріжжя один чоловік загинув, дев'ять мешканців обласного центру отримали травми. У лікарні на ранок залишаються троє людей.

"Тринадцятирічна дівчинка та 14-річний хлопчик доставлені до медзакладу з контузією. Вони знаходилися недалеко від епіцентру вибуху та травмовані ударною хвилею. 83-річна жінка знаходилася в будинку, в який влучила авіабомба. Вона отримала множинні осколкові поранення. Наразі постраждала в стабільному стані", - йдеться в повідомленні.

Херсонщина

Через атаку російського безпілотника у Понятівці постраждав 61-річний місцевий, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За добу через російську агресію ще 13 людей дістали поранення. російські військові поцілили в 3 багатоповерхівки, 16 житлових будинків, газогони, автівку "швидкої" та приватні автівки.

Черкаська область

У Черкаській області силами ППО, мобільних вогневих груп і завдяки РЕБ-протидії знищено 20 БпЛА противника.

Через падіння уламків збитих цілей у Смілі повибивало вікна в кількох будинках, але минулося без постраждалих.

Київщина

Вночі Київська область вкотре була атакована безпілотниками. У районах області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені.

За даними ОВА, влучання в об’єкти житлової та критичної інфраструктури відсутні. Постраждалих немає.

Харківська область

У Харківській області минулої доби росіяни застосували керовані авіабомби та РСЗВ. Внаслідок російського обстрілу загинула жінка, ще одна - дістала поранення.

Фіксувалися загоряння трави, приватних будинків та автомобіля. Пошкоджено будівлю підприємства.

Сумщина

Упродовж минулої доби окупанти обстріляли 52 населені пункти Сумської області, повідомили у поліції. Загалом зафіксовано 214 ударів з різних видів зброї.

Унаслідок ворожих влучань поранено 3 цивільних осіб, пошкоджено 12 приватних домоволодінь, господарчу споруду, 2 легкові автомобілі, рейсовий автобус, гараж та автозаправну станцію.

Полтавська область

У ніч на вівторок, 24 вересня, окупанти атакували Полтавщину ударними дронами. Внаслідок падіння уламків пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

У Миргородському районі працювала система протиповітряної оборони, було чутно вибухи. Уламки ворожого безпілотника пошкодили кілька приватних будинків, але обійшлося без постраждалих.

Чернігівщина

За добу росіяни обстріляли три прикордонні громади Чернігівщини з мінометів, артилерії та FPV-дронів, повідомили у Північному кордоні Держприкордонслужби.

Під ворожим вогнем опинилися Новгород-Сіверська, Сновські та Семенівська громади. Інформації про загиблих серед місцевого населення немає.

Донецька область

Росіяни обстріляли Донеччину понад 3 тисячі разів. Внаслідок атаки загинуло двоє людей та 18 були поранені. Протягом доби поліцейські зафіксували 3 105 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору у Донецькій області.

Під ворожим вогнем опинились 17 населених пунктів: міста Гірник, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Мирноград, Покровськ, Торецьк, Часів Яр, селища Красноторка, Курахівка, Олексієво-Дружківка, Удачне, Шевченко, села Богоявленка, Миколаївка, Світле, Шахове.

Луганщина

Росіяни минулої доби обстріляли зі ствольної артилерії село Балки Журавки, повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Він зазначив, що ворог застосував убік населеного пункту 60 безпілотників. Сусідня Макіївка зазнала уражень з артилерії та БпЛА.

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