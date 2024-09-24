Обстрелы Украины за сутки: враг атаковал беспилотниками, обстрелял населенные пункты из разных видов вооружения. ФОТО

Российские захватчики в течение 23 сентября и ночью 24 сентября нанесли удары по населенным пунктам в 11 областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Николаевщина

Ночью в Николаевском районе обломки одного из сбитых БПЛА армии РФ повредили хозпостройку, сообщил начальник ОГА Виталий Ким.

Горела сухая трава. Вчера враг атаковал FPV-дронами Куцурубскую громаду.

Запорожская область

В результате вражеских атак на Запорожье один человек погиб, девять жителей областного центра получили травмы. В больнице на утро остаются три человека.

"Тринадцатилетняя девочка и 14-летний мальчик доставлены в медучреждение с контузией. Они находились недалеко от эпицентра взрыва и травмированы ударной волной. 83-летняя женщина находилась в доме, в который попала авиабомба. Она получила множественные осколочные ранения. Сейчас пострадавшая в стабильном состоянии", - говорится в сообщении.

Херсонщина

Из-за атаки российского беспилотника в Понятовке пострадал 61-летний местный житель, сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

За сутки из-за российской агрессии еще 13 человек получили ранения. Российские военные обстреляли 3 многоэтажки, 16 жилых домов, газопроводы, машину "скорой" и частные автомобили.

Черкасская область

В Черкасской области силами ПВО, мобильных огневых групп и благодаря РЭБ-противодействию уничтожено 20 БпЛА противника.

Из-за падения обломков сбитых целей в Смеле повыбивало окна в нескольких домах, но обошлось без пострадавших.

Киевщина

Ночью Киевская область в очередной раз была атакована беспилотниками. В районах области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.

По данным ОВА, попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры отсутствуют. Пострадавших нет.

Харьковская область

В Харьковской области за прошедшие сутки россияне применили управляемые авиабомбы и РСЗО. В результате российского обстрела погибла женщина, еще одна - получила ранения.

Фиксировались возгорания травы, частных домов и автомобиля. Повреждено здание предприятия.

Сумщина

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли 52 населенных пункта Сумской области, сообщили в полиции. Всего зафиксировано 214 ударов из различных видов оружия.

В результате вражеских попаданий ранены 3 гражданских лица, повреждены 12 частных домовладений, хозяйственная постройка, 2 легковых автомобиля, рейсовый автобус, гараж и автозаправочная станция.

Полтавская область

В ночь на вторник, 24 сентября, оккупанты атаковали Полтавщину ударными дронами. В результате падения обломков поврежден объект энергетической инфраструктуры.

В Миргородском районе работала система противовоздушной обороны, были слышны взрывы. Обломки вражеского беспилотника повредили несколько частных домов, но обошлось без пострадавших.

Черниговщина

За сутки россияне обстреляли три пограничные громады Черниговщины из минометов, артиллерии и FPV-дронов, сообщили в Северной границе Госпогранслужбы.

Под вражеским огнем оказались Новгород-Северская, Сновская и Семеновская громады. Информации о погибших среди местного населения нет.

Донецкая область

Россияне обстреляли Донецкую область более 3 тысяч раз. В результате атаки погибли два человека и 18 были ранены. В течение суток полицейские зафиксировали 3 105 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору в Донецкой области.

Под вражеским огнем оказались 17 населенных пунктов: города Горняк, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Покровск, Торецк, Часов Яр, поселки Красноторка, Кураховка, Алексеево-Дружковка, Удачное, Шевченко, села Богоявленка, Николаевка, Светлое, Шахово.

Луганщина

Россияне за прошедшие сутки обстреляли из ствольной артиллерии село Балки Журавки, сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

Он отметил, что враг применил в сторону населенного пункта 60 беспилотников. Соседняя Макеевка получила поражения из артиллерии и БпЛА.

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