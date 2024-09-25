Доба на Донеччині: 3 особи загинули, 5 поранено. РФ 28 разів била по області. ФОТОрепортаж
Війська РФ протягом 24 вересня 28 разів обстріляли Донецьку область, внаслідок чого загинули 3 особи, 5 дістали поранення.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Волноваський район
Росіяни постійно обстрілюють Вугледар, Новоукраїнку та Богоявленку.
Покровський район
Одну особу поранено у Кураховому, пошкоджено приватні будинки. Під вогнем окупантів Курахівка, Сонцівка, Гостре, Ганнівка, Гірник і Острівське. Внаслідок обстрілу Покровська загинули 2 особи, пошкоджено 3 будинки. Поранено 1 особу в Сухому Яру. Також поранено людину в Мирнограді.
Краматорський район
У Кривій Луці Лиманської громади пошкоджено 5 будинків. У Миколаївці пошкоджено 9 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, адмінбудівлю і лінію електропередач; ще 1 будинок пошкоджено у Тихонівці. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено будинок, підприємство, автомобіль, 3 нежитлові приміщення і 3 інфраструктурні об'єкти. В Іллінівській громаді пошкоджені 4 об'єкти: 2 в Олександрополі і 2 у Романівці. У Золотих Прудах Олександрівської громади поранено людину, пошкоджено 3 будинки.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. На Щербинівку росіяни скинули 3 авіабомби.
Протягом доби російські війська 28 разів обстріляли Донеччину, 3 жителів області загинули: 2 у Покровську і 1 у Костянтинівці. Ще 5 осіб поранено. З лінії фронту евакуйовано 1680 людей, зокрема 100 дітей.
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