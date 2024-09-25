Сутки в Донецкой области: 3 человека погибли, 5 ранены. РФ 28 раз била по области. ФОТОрепортаж

Войска РФ в течение 24 сентября 28 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего погибли 3 человека, 5 получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Волновахский район

Россияне постоянно обстреливают Угледар, Новоукраинку и Богоявленку.

Покровский район

Один человек ранен в Курахово, повреждены частные дома. Под огнем оккупантов Кураховка, Сонцовка, Острое, Анновка, Горняк и Островское. В результате обстрелов Покровска погибли 2 человека, повреждены 3 дома. Ранен 1 человек в Сухом Яру. Также ранен человек в Мирнограде.

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Краматорский район

В Кривой Луке Лиманской громады повреждены 5 домов. В Николаевке повреждены 9 многоэтажек, 3 частных дома, админздание и линия электропередач; еще 1 дом поврежден в Тихоновке. В Константиновке 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены дом, предприятие, автомобиль, 3 нежилых помещения и 3 инфраструктурных объекта. В Ильиновской громаде повреждены 4 объекта: 2 в Александрополе и 2 в Романовке. В Золотых Прудах Александровской громады ранен человек, повреждены 3 дома.

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Бахмутский район

В Северске поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 12 частных домов, многоэтажка и промышленное здание. На Щербиновку россияне сбросили 3 авиабомбы.

В течение суток российские войска 28 раз обстреляли Донецкую область, 3 жителей области погибли: 2 в Покровске и 1 в Константиновке. Еще 5 человек ранены. С линии фронта эвакуированы 1680 человек, в том числе 100 детей.

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