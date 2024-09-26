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Вибухи пролунали в окупованому Маріуполі: Працює ППО рашистів. ФОТО

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Перший ешелон російської комплексної ППО. Одночасний пуск ППО та піднята авіація. Намагаються збити …щось, що рухається в напрям Ростова-на-Дону через море", - зазначив він.

Нагадаємо, 24 вересня 2024 року в Маріуполі також лунали вибухи.

Після цього російські загарбники посилили "безпекові заходи" в окупованому місті.

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У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи
У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи

Автор: 

вибух (4481) Маріуполь (3235) Андрющенко Петро (695)


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