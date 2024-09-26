Взрывы прогремели в оккупированном Мариуполе: Работает ПВО рашистов. ФОТО

Во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Первый эшелон российской комплексной ПВО. Одновременный пуск ПВО и поднята авиация. Пытаются сбить ...что-то, что движется в направлении Ростова-на-Дону через море", - отметил он.

Напомним, 24 сентября 2024 года в Мариуполе также были взрывы.

После этого российские захватчики усилили "меры безопасности" в оккупированном городе.

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