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Взрывы прогремели в оккупированном Мариуполе: Работает ПВО рашистов. ФОТО

Во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Первый эшелон российской комплексной ПВО. Одновременный пуск ПВО и поднята авиация. Пытаются сбить ...что-то, что движется в направлении Ростова-на-Дону через море", - отметил он.

Напомним, 24 сентября 2024 года в Мариуполе также были взрывы.

После этого российские захватчики усилили "меры безопасности" в оккупированном городе.

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У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи
У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи

Автор: 

взрыв (6766) Мариуполь (5717) Андрющенко Петр (582)


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