Доба на Донеччині: 4 особи загинули, 11 поранено. РФ 27 разів обстрілювала область. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська 26 вересня 27 разів обстрілювали Донеччину, внаслідок чого загинули 4 особи, 11 дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

1 особу поранено в Курахівці, пошкоджено 10 будинків. Також росіяни обстріляли Курахове, Трудове, Дачне, Дальнє і Сонцівку. Поранено людину в Мирнограді, пошкоджено 7 будинків. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено адмінбудівлю.

Читайте: Майже 850 дітей залишаються у двох районах Донеччини, де оголошено примусову евакуацію

Краматорський район

3 будинки зруйновано у Новому Лиманської ТГ, у Кривій Луці пошкоджено 2, в Озерному - 1. У Райгородку Миколаївської ТГ пошкоджено 83 будинки, у тому числі 8 зруйновано. У Тарасівці Іллінівської ТГ пошкоджено 10 об'єктів. У Костянтинівці пошкоджено 5 приватних будинків і 2 інфраструктурні об'єкти, у Віролюбівці - будинок і лінію електропередач.

Читайте також: Біля Вугледару ситуація складна, є загроза оточення Сил оборони в місті, - DeepState

Бахмутський район

Росіяни вбили людину в Сіверську, пошкоджено 2 будинки. 2 особи загинули у Торецьку, двох поранено, пошкоджено будинок. У Часовому Яру 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджені 11 будинків, багатоповерхівка і нежитлове приміщення.

Протягом минулої доби війська РФ 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 1548 людей, зокрема 51 дитину.

Так, 26 вересня російські загарбники вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Торецьку, і 1 у Часовому Яру і Сіверську.

Ще 11 людей в області за добу дістали поранення.

Читайте: Наслідки удару РФ по Краматорську 25 вересня: 2 загиблих, 19 поранених, зокрема 4 дитини, пошкоджено 39 багатоповерхівок та 3 заклади освіти. ФОТОрепортаж









