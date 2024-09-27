Сутки на Донетчине: 4 человека погибли, 11 ранены. РФ 27 раз обстреливала область. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупационные войска 26 сентября 27 раз обстреливали Донецкую область, в результате чего погибли 4 человека, 11 получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

1 человек ранен в Кураховке, повреждены 10 домов. Также россияне обстреляли Курахово, Трудовое, Дачное, Дальнее и Сонцовку. Ранен человек в Мирнограде, повреждено 7 домов. В Покровске ранены 2 человека, повреждено админздание.

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Краматорский район

3 дома разрушены в Новом Лиманской ТГ, в Кривой Луке повреждены 2, в Озерном - 1. В Райгородке Николаевской ТГ повреждены 83 дома, в том числе 8 разрушены. В Тарасовке Ильиновской ТГ повреждено 10 объектов. В Константиновке повреждены 5 частных домов и 2 инфраструктурных объекта, в Веролюбовке - дом и линия электропередач.

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Бахмутский район

Россияне убили человека в Северске, повреждены 2 дома. 2 человека погибли в Торецке, двое ранены, поврежден дом. В Часовом Яру 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 11 домов, многоэтажка и нежилое помещение.

За прошедшие сутки войска РФ 27 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Эвакуированы 1548 человек, в том числе 51 ребенок.

Так, 26 сентября российские захватчики убили 4 жителей Донецкой области: 2 в Торецке, и 1 в Часовом Яру и Северске.

Еще 11 человек в области за сутки получили ранения.

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