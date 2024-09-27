Обстріли України за добу: росіяни вбили щонайменше 9 людей, ще понад 60 людей постраждали. ФОТО

Протягом 26 вересня та вночі 27 вересня російські загарбники атакували 10 областей України. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Донеччина

Протягом минулої доби під ударом перебували 17 населених пунктів: міста Білицьке, Костянтинівка, Мирноград, Покровськ, Селидове, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, селища Курахівка і Райгородок, села Богоявленка, Віролюбівка, Нове, Новоекономічне, Новоукраїнка, Озерне, Тарасівка. Загинули 4 особи, 11 дістали поранення.

Покровськ Росія обстріляла артилерією та дроном – травмовано двох людей, пошкоджено магазин, господарчу споруду, гараж, два цивільних авто. З артилерії окупанти накрили Торецьк – вбили двох цивільних осіб, ще двох поранили, пошкоджено приватний будинок. Один загиблий і троє поранених - у Часовому Яру. У Сіверську внаслідок артобстрілів загинув мирний житель, руйнувань зазнали 2 приватних оселі та цивільний автобус. По одному пораненому – у Мирнограді, Селидовому, Курахівці та Новоекономічному.

Дніпропетровська область

Вночі російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру. Є руйнування на території промислового об’єкта. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Люди не постраждали.

Зранку 27 вересня окупанти вдарили по будівлі районного управління поліції у Кривому Розі. Внаслідок атаки двоє чоловіків отримали поранення, їх госпіталізовано до лікарні. Станом на 13.20 стало відомо про одну загиблу у Кривому Розі.

Харківщина

На Харківщині внаслідок російських обстрілів 26 вересня дістали поранення вісім цивільних громадян.

26 вересня керованими авіабомбами окупанти обстріляли місто Харків. Пошкоджено три приватних будинки, автомобіль. Дістали поранення п’ять цивільних осіб. Із артилерії росіяни завдали удари по селу Івашки. Знищено одноповерховий багатоквартирний будинок, пошкоджені господарчі споруди, гаражі, дві автівки, мотоцикл, будівля фермерського господарства, енергомережі. Дістав поранення цивільний чоловік.

Селище Куп’янськ-Вузловий ворог обстріляв КАБами. Пошкоджені приватні будинки, кафе, центральний ринок. Дістав поранення цивільний чоловік. У місті Вовчанськ пошкоджено приватне домоволодіння. Дістав поранення цивільний чоловік.

Сумська область

Російські війська вночі та зранку 27 вересня 24 рази обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області, зафіксовані 53 вибухи, повідомили у Сумській ОВА.

За даними ОВА, обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська і Есманьська громади.

Чернігівщина

Росіяни протягом доби 26 вересня обстріляли дві прикордонні громади Чернігівщини. Вогонь вели з мінометів та скидали вибухівку з безпілотників. Загалом прикордонники зафіксували вісім вибухів, повідомили на Facebook-сторінці Північний кордон. Держприкордонслужба.

Під ворожим вогнем опинилися Новгород-Сіверська та Семенівська громади. Інформація про загиблих внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.

Запорізька область

Минулої доби, 26 вересня, зареєстровано 362 ворожі удари по Запорізькій області. Інформація про постраждалих не надходила , повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вчора росіяни обстріляли Гуляйполе, Білогір’я, Темирівка Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Левадне Пологівського району, Магдалинівку Запорізького району, Приморське Василівського району. Російські військові застосували авіацію, артилерію, реактивні системи залпового вогню та безпілотники.

Луганська область

Протягом минулої доби загарбники шість разів вдарили по Балці Журавці на Луганщині з реактивних систем залпового вогню, повідомили у Луганській ОВА.

Застосували в районі цього села 23 безпілотники. 20 разів поцілили туди з артилерійських установок. Ще вісім — по Макіївці, яка поряд. Це - одна й найгарячіших ділянок луганського фронту. Крім того, в районах Надії та Райгородки противник завдав авіаційних ударів.

Миколаївщина

Вчора противник 8 разів атакував Куцурубську громаду FPV-дроннами. За інформацією начальника ОВА Віталія Кіма, наслідок одного з обстрілів відбулося займання автомобіля, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями.

Зранку 27 вересня росіяни атакували Баштанський район. За попередньою інформацією - КАБами. Постраждалих немає.

Херсонська область

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 24 населені пункти області. Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, освітній заклад; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 22 приватних будинки. Також окупанти пошкодили господарчі споруди, гараж, сільгосптехніку, автівку "швидкої" та приватні автомобілі

Вранці 27 вересня 2024 року російська армія завдала авіаударів по Херсону та кількох населених пунктах Херсонського району. Ціллю окупантів вкотре стала цивільна інфраструктура. Внаслідок атак ворога постраждало шестеро цивільних, серед них — двоє хлопчиків 4 і 15 років.

Одещина

Внаслідок ворожого обстрілу Одещини загинуло 3 людей, ще 14 поранено, серед яких 3 дітей. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: приватні та багатоквартирні будинки, господарчі споруди, автотранспорт.

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