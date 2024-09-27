Обстрелы Украины за сутки: россияне убили по меньшей мере 9 человек, еще более 60 человек пострадали. ФОТО

В течение 26 сентября и ночью 27 сентября российские захватчики атаковали 10 областей Украины. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Донецкая область

За прошедшие сутки под ударом находились 17 населенных пунктов: города Белицкое, Константиновка, Мирноград, Покровск, Селидово, Северск, Торецк, Часов Яр, поселки Кураховка и Райгородок, села Богоявленка, Веролюбовка, Новое, Новоэкономическое, Новоукраинка, Озерное, Тарасовка. Погибли 4 человека, 11 получили ранения.

Покровск Россия обстреляла артиллерией и дроном - травмированы два человека, повреждены магазин, хозяйственная постройка, гараж, два гражданских авто. Из артиллерии оккупанты накрыли Торецк - убили двух гражданских лиц, еще двоих ранили, поврежден частный дом. Один погибший и трое раненых - в Часовом Яру. В Северске в результате артобстрелов погиб мирный житель, разрушениям подверглись 2 частных дома и гражданский автобус. По одному раненому - в Мирнограде, Селидово, Кураховке и Новоэкономическом.

Днепропетровская область

Ночью российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепру. Есть разрушения на территории промышленного объекта. Возник пожар, который спасатели потушили. Люди не пострадали.

Утром 27 сентября оккупанты ударили по зданию районного управления полиции в Кривом Роге. В результате атаки двое мужчин получили ранения, они госпитализированы в больницу. По состоянию на 13.20 стало известно об одной погибшей в Кривом Роге.

Харьковщина

На Харьковщине в результате российских обстрелов 26 сентября получили ранения восемь гражданских лиц.

26 сентября управляемыми авиабомбами оккупанты обстреляли город Харьков. Повреждены три частных дома, автомобиль. Получили ранения пять гражданских лиц. Из артиллерии россияне нанесли удары по селу Ивашки. Уничтожен одноэтажный многоквартирный дом, повреждены хозяйственные постройки, гаражи, два автомобиля, мотоцикл, здание фермерского хозяйства, энергосети. Получил ранения гражданский мужчина.

Поселок Купянск-Узловой враг обстрелял КАБами. Повреждены частные дома, кафе, центральный рынок. Получил ранения гражданский мужчина. В городе Волчанск повреждено частное домовладение. Получил ранения гражданский мужчина.

Сумская область

Российские войска ночью и утром 27 сентября 24 раза обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области, зафиксированы 53 взрыва, сообщили в Сумской ОГА.

По данным ОВА, обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская и Эсманьская громады.

Черниговщина

Россияне в течение суток 26 сентября обстреляли две пограничные громады Черниговщины. Огонь вели из минометов и сбрасывали взрывчатку с беспилотников. В целом пограничники зафиксировали восемь взрывов, сообщили на Facebook-странице Северная граница. Госпогранслужба.

Под вражеским огнем оказались Новгород-Северская и Семеновская громады. Информация о погибших в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

Запорожская область

За прошедшие сутки, 26 сентября, зарегистрировано 362 вражеских удара по Запорожской области. Информация о пострадавших не поступала, сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Вчера россияне обстреляли Гуляйполе, Белогорье, Темировку, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Левадное Пологовского района, Магдалиновку Запорожского района, Приморское Васильевского района. Российские военные применили авиацию, артиллерию, реактивные системы залпового огня и беспилотники.

Луганская область

За прошедшие сутки захватчики шесть раз ударили по Балке Журавке на Луганщине из реактивных систем залпового огня, сообщили в Луганской ОГА.

Применили в районе этого села 23 беспилотника. 20 раз попали туда из артиллерийских установок. Еще восемь - по Макеевке, которая рядом. Это - один из самых горячих участков луганского фронта. Кроме того, в районах Надежды и Райгородки противник нанес авиационные удары.

Николаевщина

Вчера противник 8 раз атаковал Куцурубскую громаду FPV-дроннами. По информации начальника ОВА Виталия Кима, в результате одного из обстрелов произошло возгорание автомобиля, которое было оперативно ликвидировано пожарными.

Утром 27 сентября россияне атаковали Баштанский район. По предварительной информации - КАБами. Пострадавших нет.

Херсонская область

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 24 населенных пункта области. Российские военные попали в объекты критической инфраструктуры, образовательное учреждение; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 3 многоэтажки и 22 частных дома. Также оккупанты повредили хозяйственные постройки, гараж, сельхозтехнику, машину "скорой" и частные автомобили.

Утром 27 сентября 2024 года российская армия нанесла авиаудары по Херсону и нескольким населенным пунктам Херсонского района. Целью оккупантов в очередной раз стала гражданская инфраструктура. В результате атак врага пострадали шестеро гражданских, среди них - двое мальчиков 4 и 15 лет.

Одесская область

В результате вражеского обстрела Одесской области погибли 3 человека, еще 14 ранены, среди которых 3 детей. Повреждения получила гражданская инфраструктура: частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, автотранспорт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Сумах раздались взрывы: враг запустил КАБ на Сумщину