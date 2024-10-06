Вранці окупанти обстріляли Куп’янськ, протягом доби атакували три райони Харківщини: Одна людина загинула, ще три поранені. ФОТОрепортаж
У місті Куп'янськ через ворожий обстріл вранці 6 жовтня дістали поранення двоє чоловіків. Крім того, протягом доби через ворожі атаки в області загинув чоловік, ще одного поранено.
Удар по Куп'янську
Як повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, вранці 6 жовтня російські військові баражуючим боєприпасом типу FPV-дрон вдарили поряд із автобусною зупинкою в Куп'янську.
Унаслідок обстрілу пошкоджено приміщення магазину та автомобіль Opel Vectra. Осколкові поранення дістали двоє чоловіків 68 та 40 років. Останнього доставили до лікарні у місто Харків.
На місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.
Обстріли Харківщини за добу
За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби росіяни атакували Харківський, Куп'янський та Ізюмський райони області, унаслідок чого один чоловік загинув і один – зазнав поранення.
- 21:12 Харківський р-н, автошлях Безруки-Слатине. Внаслідок обстрілу БПЛА "Шахед" горіла трава.
- 21:00 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу виникло загорання приватного будинку.
- 15:43 Ізюмський р-н, Борівська громада, с. Нижче Солоне. Горіли три приватні будинки та гараж внаслідок обстрілу КАБ. Постраждав 87-річний чоловік.
- 13:53 Куп'янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Кіндрашівка. Внаслідок обстрілу горіла солома.
- 13:25 Куп'янський р-н, Кіндрашівська громада, с. Соболівка. Внаслідок обстрілу горіла листяна підстилка.
- 12:48 Куп'янський р-н, Курилівська громада, с. Сенькове. Внаслідок обстрілу виникло загорання трави та сміття на площі 1500 м.кв.
- 12:00 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, поблизу с. Нижче Солоне. Внаслідок обстрілу автівки БПЛА "Ланцет" загинув 49-річний чоловік.
Про наслідки російських атак на Харківщину 5 жовтня розповіли і в поліції, а також показали фото.
Так, ворог з артилерії обстріляв село Курилівка. Пошкоджено приватне домоволодіння.
В селі Нижче Солоне російський БПЛА "Ланцет" вдарив в автомобіль. Цивільний чоловік отримав не сумісні зжиттям поранення. Помер в автомобілі швидкої допомоги. За декілька годин внаслідок удару двома КАБами дістав поранення цивільний чоловік. Пошкоджено щонайменше вісім приватних домоволодінь, господарчі споруди, автомобіль, гараж.
У селі Кіндрашівка пошкоджено два нежитлові приміщення сільгосппідприємства.
У селі Новоосинове пошкоджено будинок. Сьогодні вночі ворог знову обстріляв населений пункт, застосував касетні боєприпаси. Внаслідок злочинних дій військових рф пошкоджено десять житлових будинків.
