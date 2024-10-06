Утром оккупанты обстреляли Купянск, в течение суток атаковали три района Харьковщины: Один человек погиб, еще три ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

В городе Купянск из-за вражеского обстрела утром 6 октября получили ранения двое мужчин. Кроме того, в течение суток из-за вражеских атак в области погиб мужчина, еще один ранен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Удар по Купянску

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, утром 6 октября российские военные барражирующим боеприпасом типа FPV-дрон ударили рядом с автобусной остановкой в Купянске.

В результате обстрела повреждены помещение магазина и автомобиль Opel Vectra. Осколочные ранения получили двое мужчин 68 и 40 лет. Последнего доставили в больницу в город Харьков.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.





Обстрелы Харьковщины за сутки

По данным председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, за прошедшие сутки россияне атаковали Харьковский, Купянский и Изюмский районы области, в результате чего один человек погиб и один - получил ранения.

21:12 Харьковский р-н, автодорога Безруки-Слатино. В результате обстрела БПЛА "Шахед" горела трава.

21:00 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Новоосиново. В результате обстрела возникло возгорание частного дома.

15:43 Изюмский р-н, Боровская громада, с. Нижнее Соленое. Горели три частных дома и гараж в результате обстрела КАБ. Пострадал 87-летний мужчина .

. 13:53 Купянский р-н, Кондрашевская ТГ, с. Кондрашевка. В результате обстрела горела солома.

13:25 Купянский р-н, Кондрашевская громада, с. Соболевка. В результате обстрела горела лиственная подстилка.

12:48 Купянский р-н, Куриловская громада, с. Сеньково. В результате обстрела возникло возгорание травы и мусора на площади 1500 м.кв.

12:00 Изюмский р-н, Боровская ТГ, вблизи с. Нижнее Соленое. В результате обстрела автомобиля БПЛА "Ланцет" погиб 49-летний мужчина.

О последствиях российских атак на Харьковщину 5 октября рассказали и в полиции, а также показали фото.

Так, враг из артиллерии обстрелял село Куриловка. Повреждено частное домовладение.

В селе Нижнее Соленое российский БПЛА "Ланцет" ударил в автомобиль. Гражданский мужчина получил не совместимые с жизнью ранения. Умер в автомобиле скорой помощи. Через несколько часов в результате удара двумя КАБами получил ранения гражданский мужчина. Повреждены по меньшей мере восемь частных домовладений, хозяйственные постройки, автомобиль, гараж.

В селе Кондрашовка повреждены два нежилых помещения сельхозпредприятия.

В селе Новоосиново поврежден дом. Сегодня ночью враг снова обстрелял населенный пункт, применил кассетные боеприпасы. Вследствие преступных действий военных рф повреждены десять жилых домов.





