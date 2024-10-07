Наслідки ворожого авіаудару по Херсону. ФОТОрепортаж
Вранці 7 жовтня армія РФ здійснила авіаудар по одному з районів Херсону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Наслідки атаки на Херсон
Як зазначається, від влучання керованих авіабомб частково зруйнована будівля навчального закладу, виникла пожежа. Ударною хвилею пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, в одній з квартир якого заблокувало двох людей.
"Вогнеборці, попри ризик повторних обстрілів та роботу ворожих розвідувальних дронів, загасили загоряння, а також деблокували людей з квартири", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що окупанти скинули на Херсон 4 КАБи, постраждали 17 осіб, зокрема 2 дітей.
повинен в свій день вилуплення відкинути копита 😡