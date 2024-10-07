Наслідки ворожого авіаудару по Херсону. ФОТОрепортаж

Вранці 7 жовтня армія РФ здійснила авіаудар по одному з районів Херсону.

Наслідки атаки на Херсон

Як зазначається, від влучання керованих авіабомб частково зруйнована будівля навчального закладу, виникла пожежа. Ударною хвилею пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, в одній з квартир якого заблокувало двох людей.

"Вогнеборці, попри ризик повторних обстрілів та роботу ворожих розвідувальних дронів, загасили загоряння, а також деблокували людей з квартири", - йдеться у повідомленні.





















Раніше Цензор.НЕТ інформував, що окупанти скинули на Херсон 4 КАБи, постраждали 17 осіб, зокрема 2 дітей.