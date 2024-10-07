УКР
Наслідки ворожого авіаудару по Херсону. ФОТОрепортаж

Вранці 7 жовтня армія РФ здійснила авіаудар по одному з районів Херсону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Наслідки атаки на Херсон

Як зазначається, від влучання керованих авіабомб частково зруйнована будівля навчального закладу, виникла пожежа. Ударною хвилею пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, в одній з квартир якого заблокувало двох людей.

"Вогнеборці, попри ризик повторних обстрілів та роботу ворожих розвідувальних дронів, загасили загоряння, а також деблокували людей з квартири", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що окупанти скинули на Херсон 4 КАБи, постраждали 17 осіб, зокрема 2 дітей.

Кремлівський вилупок ,
повинен в свій день вилуплення відкинути копита 😡
07.10.2024 14:02 Відповісти
Навіщо показувати ворогу результати його ударів? На кого працюєте?
07.10.2024 16:23 Відповісти
 
 