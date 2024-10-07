Последствия вражеского авиаудара по Херсону. ФОТОрепортаж

Утром 7 октября армия РФ осуществила авиаудар по одному из районов Херсона.

Последствия атаки на Херсон

Как отмечается, от попадания управляемых авиабомб частично разрушено здание учебного заведения, возник пожар. Ударной волной поврежден многоэтажный жилой дом, в одной из квартир которого заблокировало двух человек.

"Пожарные, несмотря на риск повторных обстрелов и работу вражеских разведывательных дронов, потушили возгорание, а также деблокировали людей из квартиры", - говорится в сообщении.





















