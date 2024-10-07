Последствия вражеского авиаудара по Херсону. ФОТОрепортаж
Утром 7 октября армия РФ осуществила авиаудар по одному из районов Херсона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Последствия атаки на Херсон
Как отмечается, от попадания управляемых авиабомб частично разрушено здание учебного заведения, возник пожар. Ударной волной поврежден многоэтажный жилой дом, в одной из квартир которого заблокировало двух человек.
"Пожарные, несмотря на риск повторных обстрелов и работу вражеских разведывательных дронов, потушили возгорание, а также деблокировали людей из квартиры", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты сбросили на Херсон 4 КАБа, пострадали 17 человек, в том числе 2 детей.
повинен в свій день вилуплення відкинути копита 😡