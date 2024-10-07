РУС
Последствия вражеского авиаудара по Херсону. ФОТОрепортаж

Утром 7 октября армия РФ осуществила авиаудар по одному из районов Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Последствия атаки на Херсон

Как отмечается, от попадания управляемых авиабомб частично разрушено здание учебного заведения, возник пожар. Ударной волной поврежден многоэтажный жилой дом, в одной из квартир которого заблокировало двух человек.

"Пожарные, несмотря на риск повторных обстрелов и работу вражеских разведывательных дронов, потушили возгорание, а также деблокировали людей из квартиры", - говорится в сообщении.

наслідки обстрілу Херсону
Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг дважды ночью ударил по Херсону: есть погибшая и раненая. Утром атаковали КАБАми областной центр и Антоновку

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты сбросили на Херсон 4 КАБа, пострадали 17 человек, в том числе 2 детей.

Херсон (3023) ГСЧС (5110) КАБ (423)
Кремлівський вилупок ,
повинен в свій день вилуплення відкинути копита 😡
07.10.2024 14:02 Ответить
Навіщо показувати ворогу результати його ударів? На кого працюєте?
07.10.2024 16:23 Ответить
 
 