Україна під обстрілами: ворог вбив 5 цивільних, ще 24 особи дістали поранення. ФОТО

Протягом 11 жовтня та вночі 12 жовтня російські загарбники атакували 9 областей України. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Миколаївщина

Уночі ворог атакував Снігурівську громаду БпЛА типу "Shahed 131/136". Внаслідок влучання одного із БпЛА виникла пожежа на території фермерського господарства. Крім того, внаслідок падіння уламків БпЛА, збитого силами ППО, відбулось займання сухої трави на відкритій території за межами населеного пункту. Пожежі було оперативно ліквідовано.

Також о 03:35 та 03:52 ворог атакував Куцурубську громаду дронами типу FPV. Постраждалих немає.

Дніпропетровська область

Вночі та вранці агресор бив по Нікопольщині, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак З важкої артилерії обстріляв райцентр та Мирівську громаду. Гучно цієї ночі було й у Дніпрі – в місті внаслідок ворожої атаки пошкоджені облицювання стін та кілька вікон багатоповерхівки.

А ще у Павлоградському районі. Там понівечений приватний будинок. Всюди – без загиблих і постраждалих.

Херсонщина

Російські військові поцілили в медзаклад, адмінбудівлю, стільникову вежу; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, господарчі споруди, складські приміщення та приватні автомобілі.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення.

Запорізька область

Впродовж доби окупанти завдали 425 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 30 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Вночі 12 жовтня 2024 року армія РФ вчергове вдарила по Запоріжжю КАБами. окупанти поцілили по об'єкту інфраструктури, приватному сектору і території кінного клубу. 4 особи зазнали поранень, серед них - 11-річна дитина.

Харківщина

Впродовж доби окупанти гатили по Харкову, смт Куп'янськ-Вузловий, с. Черкаська Лозова, м. Куп’янськ, с. Тимофіївка, с. Козача Лопань, с. Шийківка, с. Курилівка.

Уночі 12 жовтня, о 01:30 у селищі Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Постраждала 82-річна жінка. Увечері внаслідок обстрілів горіли будинок та частково зруйнована будівля.

У Харківській області за минулу добу двоє людей загинули, ще вісім травмовано внаслідок обстрілів РФ.

Сумська область

Сьогодні вночі ворог кілька разів атакував Суми. Здійснено ракетний удар (1 вибух), у результаті поранено 1 цивільну особу. Також зафіксовано обстріли ударними БпЛА "Герань-2" (5 вибухів). За попередньою інформацією, загиблих немає, є постраждалі та пошкодження житлових й інших будівель.

Загалом вночі та зранку росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 40 вибухів.

Донеччина

Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини, вбили 3 жителів області: 2 у Богоявленці і 1 в Іванопіллі. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.

Поліцейські зафіксували 2 949 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.

Під вогнем перебували міста Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Мирноград, Часів Яр, селища Велика Новосілка та Неліпівка Торецької ТГ, села Богоявленка, Іванопілля, Неліпівка Костянтинівської ТГ, Пискунівка, Плещіївка, Ясна Поляна.

Пошкоджено 30 цивільних об’єктів, з них 20 житлових будинків.

Луганська область

Зосередивши атакуючі зусилля на Лиманському напрямку, противник намагався просунутися в районах Греківки, Макіївки, Балки Журавки та Білогорівки.

Територія поблизу кожного населеного пункту перебуває під постійним вогнем російської артилерії. Із реактивної системи залпового вогню загарбники вдарили по Балці Журавці. Застосували в бік села 46 безпілотників.

Чернігівщина

За добу 11 жовтня, російська армія 22 рази обстріляла територію Чернігівської області, повідомили в ОК "Південь". Всього зафіксовано 68 вибухів. Ворог атакував Новгород-Сіверський, Чернігівський та Корюківський райони з артилерії, мінометів, застосував дрони та FPV.

Окупанти били у напрямку:

сіл Леонівка, Гремʼячка, Карповичі (тричі), Янжулівка, Миколаївка (двічі) та Прогрес (двічі) Семенівської громади,

сіл Клюси та Гута-Студенецька (двічі) Сновської громади,

сіл Гремʼяч (6 разів), Бучки та Михальчина Слобода Новгород-Сіверської громади,

села Сеньківка Городнянської громади.

Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило.

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