Украина под обстрелами: враг убил 5 гражданских, еще 24 человека получили ранения. ФОТО

В течение 11 октября и ночью 12 октября российские захватчики атаковали 9 областей Украины. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Николаевщина

Ночью враг атаковал Снигиревскую громаду БПЛА типа "Shahed 131/136". В результате попадания одного из БпЛА возник пожар на территории фермерского хозяйства. Кроме того, в результате падения обломков БпЛА, сбитого силами ПВО, произошло возгорание сухой травы на открытой территории за пределами населенного пункта. Пожары были оперативно ликвидированы.

Также в 03:35 и 03:52 враг атаковал Куцурубскую громаду дронами типа FPV. Пострадавших нет.

Днепропетровская область

Ночью и утром агрессор бил по Никопольщине, сообщил начальник ОВА Сергей Лысак. Из тяжелой артиллерии обстрелял райцентр и Мировскую громаду. Громко этой ночью было и в Днепре - в городе в результате вражеской атаки повреждены облицовки стен и несколько окон многоэтажки.

А еще в Павлоградском районе. Там изуродованный частный дом. Везде - без погибших и пострадавших.

Херсонщина

Российские военные ударили в медучреждение, админздание, башню сотовой связи; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 15 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки, складские помещения и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.

Запорожская область

В течение суток оккупанты нанесли 425 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 30 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Ночью 12 октября 2024 года армия РФ в очередной раз ударила по Запорожью КАБами. Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры, частному сектору и территории конного клуба. 4 человека получили ранения, среди них - 11-летний ребенок.

Харьковщина

В течение суток оккупанты били по Харькову, пгт Купянск-Узловой, с. Черкасская Лозовая, г. Купянск, с. Тимофеевка, с. Казачья Лопань, с. Шийковка, с. Куриловка.

Ночью 12 октября в 01:30 в поселке Купянск-Узловой в результате обстрела горела хозяйственная постройка. Пострадала 82-летняя женщина. Вечером в результате обстрелов горели дом и частично разрушенное здание.

В Харьковской области за минувшие сутки два человека погибли, еще восемь травмированы в результате обстрелов РФ.

Сумская область

Сегодня ночью враг несколько раз атаковал Сумы. Осуществлен ракетный удар (1 взрыв), в результате ранен 1 гражданский человек. Также зафиксированы обстрелы ударными БпЛА "Герань-2" (5 взрывов). По предварительной информации, погибших нет, есть пострадавшие и повреждения жилых и других зданий.

Всего ночью и утром россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 40 взрывов.

Донецкая область

Всего за сутки россияне 21 раз обстреляли населенные пункты Донетчины, убили 3 жителей области: 2 в Богоявленке и 1 в Иванополье. Еще 8 человек в области за сутки получили ранения.

Полицейские зафиксировали 2 949 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору.

Под огнем находились города Константиновка, Краматорск, Курахово, Мирноград, Часов Яр, поселки Великая Новоселка и Нелиповка Торецкой ТГ, села Богоявленка, Иванополье, Нелиповка Константиновской ТГ, Пискуновка, Плещеевка, Ясная Поляна.

Повреждены 30 гражданских объектов, из них 20 жилых домов.

Луганская область

Сосредоточив атакующие усилия на Лиманском направлении, противник пытался продвинуться в районах Грековки, Макеевки, Балки Журавки и Белогоровки.

Территория вблизи каждого населенного пункта находится под постоянным огнем российской артиллерии. Из реактивной системы залпового огня захватчики ударили по Балке Журавцы. Применили в сторону села 46 беспилотников.

Черниговщина

За сутки 11 октября российская армия 22 раза обстреляла территорию Черниговской области, сообщили в ОК "Південь". Всего зафиксировано 68 взрывов. Враг атаковал Новгород-Северский, Черниговский и Корюковский районы из артиллерии, минометов, применил дроны и FPV.

Оккупанты били по направлению:

сел Леонивка, Гремячка, Карповичи (трижды), Янжуловка, Николаевка (дважды) и Прогресс (дважды) Семеновской громады,

сел Клюсы и Гута-Студенецкая (дважды) Сновской громады,

сел Гремяч (6 раз), Бучки и Михальчина Слобода Новгород-Северской громады,

села Сеньковка Городнянской громады.

О потерях среди местного населения и повреждениях гражданской инфраструктуры информации не поступало.

Читайте также: В пяти областях обесточивания в результате обстрелов, - Минэнерго