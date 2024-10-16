Україна під ворожим вогнем: ситуація в регіонах за добу. ФОТО

Російські загарбники протягом минулої доби обстріляли населені пункти в 10 областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Тернопільщина

Вночі росіяни вдарили по промисловому обʼєкту. До ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників і 12 одиниць спецтехніки ДСНС і 12 поліцейських на 4 одиницях спеціальної техніки.

Пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Загиблих і травмованих немає.

Київська область

Внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА загорівся приватний будинок: будівля частково зруйнована. Пожежу загасили.

Миколаївщина

Вчора рашисти атакували Куцурубську громаду FPV-дронами: понівечено житловий будинок. Також ворог завдав ракетний удар по м. Очаків, попередньо ракетою С-300: пошкоджено 9 будинків та ЛЕП, яку вже відновили.

Харківська область

Минулої доби, 15 жовтня 2024 року, війська РФ обстрілювали Куп'янський та Харківський райони Харківщини.

В с. Кругляківка через рашистський обстріл КАБ побито приватний будинок та госпспоруду. Загинув 67-річний чоловік. У Купʼянську пошкоджено автівку через ворожий удар з FPV-дрона.

Херсонщина

Через російську агресію 6 людей дістали поранення. повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітній заклад, адмінбудівлю, багатоповерхівку, 9 житлових будинків, госпспоруди, гараж, автобус та автомобілі.

Запорізька область

Впродовж доби окупанти завдали 388 ударів по 9 населених пунктах, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Ворог атакував з авіації, РСЗВ, артилерії та БпЛА.

Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Сумщина

Вночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів, повідомили у Сумській ОВА. Російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Новослобідська, Шалигинська громади. Зафіксовано 9 вибухів.

Донецька область

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донеччини. Минулої доби, 15 жовтня 2024 року, під удар потрапили 3 райони регіону.

Росіяни поранили 3 осіб: у Костянтинівці, Селидовому і Світлому. ЗС РФ пошкодили житлові будинки, багатоповерхівки, ЛЕП та адмінбудівлі.

Луганщина

Російські окупанти спробували захопити українські позиції поблизу сіл Греківка, Макіївка та Балка Журавка Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, росіяни атакували, маючи підтримку штурмової авіації. Українські захисники зупинили усі ці спроби ворога.

Дніпропетровська область

Ввечері російська армія ще раз атакувала Нікопольщину, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Окупанти поцілили дроном-камікадзе по території Покровської громади. Загиблих і постраждалих немає.

Чернігівщина

За добу 15 жовтня, російська армія 6 разів обстріляла територію Чернігівської області. Всього зафіксовано 8 вибухів. Ворог атакував Новгород-Сіверський та Чернігівський райони з мінометів, застосував FPV.

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