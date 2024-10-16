Украина под вражеским огнем: ситуация в регионах в сутки. ФОТО

Российские захватчики в течение минувших суток обстреляли населенные пункты в 10 областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Тернопольщина

Ночью россияне ударили по промышленному объекту. К ликвидации последствий были привлечены 45 спасателей и 12 единиц спецтехники ГСЧС и 12 полицейских на 4 единицах специальной техники.

Пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать. Погибших и травмированных нет.

Киевская область

В результате падения обломков вражеского БПЛА загорелся частный дом: здание частично разрушено. Пожар потушили.

Николаевщина

Вчера рашисты атаковали Куцурубскую громаду FPV-дронами: изуродован жилой дом. Также враг нанес ракетный удар по г. Очаков, предварительно ракетой С-300: повреждены 9 домов и ЛЭП, которую уже восстановили.

Харьковская область

За прошедшие сутки, 15 октября 2024 года, войска РФ обстреливали Купянский и Харьковский районы Харьковщины.

В с. Кругляковка из-за рашистского обстрела КАБ побиты частный дом и хозпостройки. Погиб 67-летний мужчина. В Купянске поврежден автомобиль из-за вражеского удара с FPV-дрона.

Херсонщина

Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения, сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин. Российские военные попали в объект критической инфраструктуры, образовательное учреждение, админздание, многоэтажку, 9 жилых домов, хозпостройки, гараж, автобус и автомобили.

Запорожская область

В течение суток оккупанты нанесли 388 ударов по 9 населенным пунктам, сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров. Враг атаковал из авиации, РСЗО, артиллерии и БпЛА.

Поступило 14 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Сумщина

Ночью и утром россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов, сообщили в Сумской ОГА. Российским обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Новослободская, Шалигинская громады. Зафиксировано 9 взрывов.

Донецкая область

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донецкой области. За прошедшие сутки, 15 октября 2024 года, под удар попали 3 района региона.

Россияне ранили 3 человек: в Константиновке, Селидово и Светлом. ВС РФ повредили жилые дома, многоэтажки, ЛЭП и админздания.

Луганщина

Российские оккупанты попытались захватить украинские позиции вблизи сел Грековка, Макеевка и Балка Журавка Луганской области. Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, россияне атаковали, имея поддержку штурмовой авиации. Украинские защитники остановили все эти попытки врага.

Днепропетровская область

Вечером российская армия еще раз атаковала Никопольщину, сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

Оккупанты попали дроном-камикадзе по территории Покровской громады. Погибших и пострадавших нет.

Черниговщина

За сутки 15 октября, российская армия 6 раз обстреляла территорию Черниговской области. Всего зафиксировано 8 взрывов. Враг атаковал Новгород-Северский и Черниговский районы из минометов, применил FPV.

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