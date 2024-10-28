УКР
Окупанти вдарили по Томиній Балці й атакували цивільну автівку у Білозерці: Постраждав чоловік, пошкоджено будинки та адмінбудівлю. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі, 28 жовтня, російські війська обстріляли Томину Балку Білозерської громади на Херсонщині та скинули вибухівку на цивільне авто у Білозерці, є постраждалий.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Так, цієї ночі під ударами російської армії опинилася Томина Балка Білозерської громади. Через обстріли пошкоджено щонайменше пʼять житлових будинків та адміністративну будівлю.

Удар по Томиній Болці 28 жовтня

Зазначається, що інформація про постраждалих не надходила.

Крім того, пізніше в ОВА повідомили, що російські війська атакували цивільну автівку у Білозерці. Через скидання вибухівки на транспортний засіб 35-річний водій дістав вибухову травму і струс головного мозку. Чоловік самостійно звернувся до лікарні, де йому надали необхідну меддопомогу.

