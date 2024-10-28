Оккупанты ударили по Томиной Балке и атаковали гражданский автомобиль в Белозерке: Пострадал мужчина, повреждены дома и админздание. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня ночью, 28 октября, российские войска обстреляли Томину Балку Белозерской громады на Херсонщине и сбросили взрывчатку на гражданское авто в Белозерке, есть пострадавший.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Так, этой ночью под ударами российской армии оказалась Томина Балка Белозерской громады. Из-за обстрелов повреждены по меньшей мере пять жилых домов и административное здание.

Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, позже в ОВА сообщили, что российские войска атаковали гражданскую машину в Белозерке. Из-за сброса взрывчатки на транспортное средство 35-летний водитель получил взрывную травму и сотрясение головного мозга. Мужчина самостоятельно обратился в больницу, где ему оказали необходимую медпомощь.

