Окупанти обстріляли 4 райони Донеччини, у Мирнограді загинула людина. ФОТО

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, минулої доби під удар потрапили 4 райони регіону.

Волноваський район

У Максимівці Вугледарської громади пошкоджено адмінбудівлю і 3 будинки.

Покровський район

У Курахівці пошкоджено адмінбудівлю і 2 будинки; у Дачному - 5 будинків; в Успенівці - 1 будинок; у Трудовому - всі будинки. У Мирнограді загинула людина, пошкоджено будинок.

Краматорський район

У Костянтинівській громаді пошкоджено 5 будинків у Стінках і 1 у Віролюбівці.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено двоповерхівку і 2 приватні будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 промислові будівлі і 2 господарчі споруди.

