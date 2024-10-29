Окупанти обстріляли 4 райони Донеччини, у Мирнограді загинула людина. ФОТО
Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, минулої доби під удар потрапили 4 райони регіону.
Волноваський район
У Максимівці Вугледарської громади пошкоджено адмінбудівлю і 3 будинки.
Покровський район
У Курахівці пошкоджено адмінбудівлю і 2 будинки; у Дачному - 5 будинків; в Успенівці - 1 будинок; у Трудовому - всі будинки. У Мирнограді загинула людина, пошкоджено будинок.
Краматорський район
У Костянтинівській громаді пошкоджено 5 будинків у Стінках і 1 у Віролюбівці.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено двоповерхівку і 2 приватні будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 промислові будівлі і 2 господарчі споруди.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ просунулися в Новоселидівці та у кількох інших селах Донеччини,
