Оккупанты обстреляли 4 района Донетчины, в Мирнограде погиб человек. ФОТО
Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, за прошедшие сутки под удар попали 4 района региона.
Волновахский район
В Максимовке Угледарской громады повреждены админздание и 3 дома.
Покровский район
В Кураховке повреждены админздание и 2 дома; в Дачном - 5 домов; в Успеновке - 1 дом; в Трудовом - все дома. В Мирнограде погиб человек, поврежден дом.
Краматорский район
В Константиновской громаде повреждены 5 домов в Стенках и 1 в Веролюбовке.
Бахмутский район
В Северске повреждена двухэтажка и 2 частных дома. В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов, 2 многоэтажки, 2 промышленных здания и 2 хозяйственные постройки.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ продвинулись в Новоселидовке и в нескольких других селах Донецкой области,
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль