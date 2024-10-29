Оккупанты обстреляли 4 района Донетчины, в Мирнограде погиб человек. ФОТО

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, за прошедшие сутки под удар попали 4 района региона.

Волновахский район

В Максимовке Угледарской громады повреждены админздание и 3 дома.

Покровский район

В Кураховке повреждены админздание и 2 дома; в Дачном - 5 домов; в Успеновке - 1 дом; в Трудовом - все дома. В Мирнограде погиб человек, поврежден дом.

Краматорский район

В Константиновской громаде повреждены 5 домов в Стенках и 1 в Веролюбовке.

Бахмутский район

В Северске повреждена двухэтажка и 2 частных дома. В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов, 2 многоэтажки, 2 промышленных здания и 2 хозяйственные постройки.

