Захищаючи Україну, загинув 26-річний воїн батальйону "Карпатська Січ" Андрій Романюк (Воробєй). ФОТОрепортаж

У бою проти російських окупантів загинув 26-річний Андрій Романюк (Воробєй) — учасник Революції Гідності та командир відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 49-го окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила українська активістка Аліна Боднар.

"Мені вирвали серце. Наш Андрій. Наш Горобчик. Не знаю як ми будемо жити далі. Як тепер без тебе твої дівчата - мама і кохана. У нас забрали кисень. Сенс. Опору. Я не можу в це вірити. І не хочу це писати. Але мушу…", - написала вона.

Загиблий воїн був молодшим сержантом, командиром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 49-го окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ".

Романюк був учасником Революції Гідності

Коли почалася Революція Гідності, Романюку було лише 15 років, проте він вирішив боротися за майбутнє України вже тоді та пішов на Майдан Незалежності.

У 16 років Романюк став добровольцем, був учасником АТО, а згодом і повномасштабної війни.

У 2023 році Воробєй дістав поранення та проходив лікування.

Як зазначила українська мисткиня та бойова медикиня ТРО ЗСУ Єлизавета Жарікова, Романюк якомога швидше прагнув повернутися на війну.

"Я вважала Андрія старшим товаришем, у якого завжди можна спитати поради. Андрій жив війною і боротьбою за Україну, вмів працювати з розумом і натхненням, берегти своїх людей. Він підлітком прийшов на Майдан, потім брав участь в АТО. В усіх життєвих випробуваннях був світлим, жертовним і вірним. І поклав своє життя за свободу і життя інших", - написала вона.





Прощання з українським воїном відбудеться у п'ятницю, 1 листопада у Києві в Михайлівському соборі та на Майдані Незалежності, а також 2 листопада у Вінниці.

