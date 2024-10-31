УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10041 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
6 141 8

Захищаючи Україну, загинув 26-річний воїн батальйону "Карпатська Січ" Андрій Романюк (Воробєй). ФОТОрепортаж

У бою проти російських окупантів загинув 26-річний Андрій Романюк (Воробєй) — учасник Революції Гідності та командир відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 49-го окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила українська активістка Аліна Боднар.

"Мені вирвали серце. Наш Андрій. Наш Горобчик. Не знаю як ми будемо жити далі. Як тепер без тебе твої дівчата - мама і кохана. У нас забрали кисень. Сенс. Опору. Я не можу в це вірити. І не хочу це писати. Але мушу…", - написала вона.

Загиблий воїн був молодшим сержантом, командиром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 49-го окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На війні загинув письменник та історик Юрій Канюк

На фронті загинув український воїн Андрій Романюк Воробєй
На фронті загинув український воїн Андрій Романюк Воробєй

Романюк був учасником Революції Гідності

Коли почалася Революція Гідності, Романюку було лише 15 років, проте він вирішив боротися за майбутнє України вже тоді та пішов на Майдан Незалежності.

На фронті загинув український воїн Андрій Романюк Воробєй

У 16 років Романюк став добровольцем, був учасником АТО, а згодом і повномасштабної війни.

У 2023 році Воробєй дістав поранення та проходив лікування.

Читайте також: У бою з ворогом загинув український воїн Андрій Резніченко. Під час окупації Херсону він пішки вийшов з міста і мобілізувався. ВIДЕО

Як зазначила українська мисткиня та бойова медикиня ТРО ЗСУ Єлизавета Жарікова, Романюк якомога швидше прагнув повернутися на війну.

"Я вважала Андрія старшим товаришем, у якого завжди можна спитати поради. Андрій жив війною і боротьбою за Україну, вмів працювати з розумом і натхненням, берегти своїх людей. Він підлітком прийшов на Майдан, потім брав участь в АТО. В усіх життєвих випробуваннях був світлим, жертовним і вірним. І поклав своє життя за свободу і життя інших", - написала вона.

На фронті загинув український воїн Андрій Романюк Воробєй
На фронті загинув український воїн Андрій Романюк Воробєй

Прощання з українським воїном відбудеться у п'ятницю, 1 листопада у Києві в Михайлівському соборі та на Майдані Незалежності, а також 2 листопада у Вінниці.

Також читайте: У боях з окупантами загинув кандидат у майстри спорту з дзюдо, бронзовий призер юнацького чемпіонату України Даніель Класс. ФОТО

Автор: 

втрати (4579)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Героям Слава.
показати весь коментар
31.10.2024 10:15 Відповісти
Читаю про Андрія, пишу про Андрія і плачу по ньому. Горе батькам, горе друзям і горе всій Україні - гинуть найкращі.
показати весь коментар
31.10.2024 10:44 Відповісти
R.I.P
показати весь коментар
31.10.2024 10:27 Відповісти
Вічна пам'ять захиснику України ,кожен день гинуть кращі ,з ким же залишится Україна.
показати весь коментар
31.10.2024 10:37 Відповісти
Сердце болит,а душа страдает…,вічна памʼять герою
показати весь коментар
31.10.2024 11:14 Відповісти
Вічна пам*ять загиблим героям.
показати весь коментар
31.10.2024 12:24 Відповісти
Украіна сумує за Героями , які покидають нас !!
Світла памʼять та щирі співчуття родині Андрія😪😪😪
показати весь коментар
31.10.2024 13:00 Відповісти
 
 