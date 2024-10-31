Защищая Украину, погиб 26-летний воин батальона "Карпатська Січ" Андрей Романюк (Воробей). ФОТОрепортаж

В бою против российских оккупантов погиб 26-летний Андрей Романюк (Воробей) - участник Революции Достоинства и командир отделения ударных беспилотных авиационных комплексов 49-го отдельного штурмового батальона "Карпатська Січ".

"Мне вырвали сердце. Наш Андрей. Наш Воробей. Не знаю как мы будем жить дальше. Как теперь без тебя твои девочки - мама и любимая. У нас забрали кислород. Смысл. Сопротивления. Я не могу в это верить. И не хочу это писать. Но должна..." - написала она.

Погибший воин был младшим сержантом, командиром отделения ударных беспилотных авиационных комплексов 49-го отдельного штурмового батальона "Карпатська Січ".

Романюк был участником Революции Достоинства

Когда началась Революция Достоинства, Романюку было всего 15 лет, но он решил бороться за будущее Украины уже тогда и пошел на Майдан Независимости.

В 16 лет Романюк стал добровольцем, был участником АТО, а впоследствии - и полномасштабной войны.

В 2023 году Воробей получил ранение и проходил лечение.

Как написала украинская художница и боевой медик ТРО ВСУ Елизавета Жарикова, Романюк как можно скорее стремился вернуться на войну.

"Я считала Андрея старшим товарищем, у которого всегда можно спросить совета. Андрей жил войной и борьбой за Украину, умел работать с умом и вдохновением, беречь своих людей. Он подростком пришел на Майдан, потом участвовал в АТО. Во всех жизненных испытаниях был светлым, жертвенным и верным. И положил свою жизнь за свободу и жизнь других", - написала она.





Прощание с украинским воином состоится в пятницу, 1 ноября в Киеве в Михайловском соборе и на Майдане Независимости, 2 ноября - в Виннице.

