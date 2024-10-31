Корупція в Одеському обласному МСЕК: Лікаря-організатора відправили під варту на 2 місяці. ФОТО

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці лікарю-організатору схеми встановлення фіктивної інвалідності військовозобов’язаним в одеському обласному МСЕК.

Зазначається, що підозрюваний має можливість внести заставу у сумі 10 млн грн.

Нагадаємо, 28 жовтня 2024 року ДБР затримало лікаря "Одеської обласної клінічної лікарні", який залучив 12 лікарів з різних закладів міста та посадових осіб "Одеського обласного Центру медико-соціальної експертизи" та надавав "платні послуги" для уникнення мобілізації.

У чому полягала злочинна схема?

Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію на підтвердження "історії хвороби", навіть, робили знімки "МРТ". Надалі, військовозобов’язані, з пакетом готових документів йшли до МСЕК, де їх зустрічали "підготовлені" члени комісії для оформлення групи інвалідності.

Вартість послуг становила від 6 до 12 тис. доларів США, залежно від складності діагнозу та необхідної групи інвалідності.

Лікарю-організатору тоді повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо повідомлення про підозри іншим учасникам схеми.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

