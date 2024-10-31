УКР
Корупція в Одеському обласному МСЕК: Лікаря-організатора відправили під варту на 2 місяці. ФОТО

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці лікарю-організатору схеми встановлення фіктивної інвалідності військовозобов’язаним в одеському обласному МСЕК.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що підозрюваний має можливість внести заставу у сумі 10 млн грн.

Нагадаємо, 28 жовтня 2024 року ДБР затримало лікаря "Одеської обласної клінічної лікарні", який залучив 12 лікарів з різних закладів міста та посадових осіб "Одеського обласного Центру медико-соціальної експертизи" та надавав "платні послуги" для уникнення мобілізації.

В Одесі арештували лікаря, який організував корупційну схему оформлення інвалідності

У чому полягала злочинна схема?

Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію на підтвердження "історії хвороби", навіть, робили знімки "МРТ". Надалі, військовозобов’язані, з пакетом готових документів йшли до МСЕК, де їх зустрічали "підготовлені" члени комісії для оформлення групи інвалідності.

Вартість послуг становила від 6 до 12 тис. доларів США, залежно від складності діагнозу та необхідної групи інвалідності.

В Одесі арештували лікаря, який організував корупційну схему оформлення інвалідності

Лікарю-організатору тоді повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо повідомлення про підозри іншим учасникам схеми.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Топ коментарі
+3
в Одессе любого держслужбовця берешь за яйца и вытряхиваешь сотни тысяч $$$. Прокуроры, мусора высших должностей, таможня идет по отдельному тарифу - у этих сирот можно миллионы $$$ наскрести
31.10.2024 10:40 Відповісти
+2
через 2 місяці вернеться і гребтиме ще більше. Ні - треба позбавити лікарської ліцензії
31.10.2024 10:44 Відповісти
+2
Позбавити лікарської ліцензії і відправити у бойову бригаду санітаром.
31.10.2024 10:47 Відповісти
в Одессе любого держслужбовця берешь за яйца и вытряхиваешь сотни тысяч $$$. Прокуроры, мусора высших должностей, таможня идет по отдельному тарифу - у этих сирот можно миллионы $$$ наскрести
31.10.2024 10:40 Відповісти
"в Одессе"....
Не хотілося б Вас розчаровувати....
31.10.2024 12:01 Відповісти
через 2 місяці вернеться і гребтиме ще більше. Ні - треба позбавити лікарської ліцензії
31.10.2024 10:44 Відповісти
І ще повернуть те що вкрав, бо механізму арешту цих коштів немає.
31.10.2024 10:46 Відповісти
Позбавити лікарської ліцензії і відправити у бойову бригаду санітаром.
31.10.2024 10:47 Відповісти
"Медсестра, яка працює в обласній МСЕК та у ВЛК при одному з ТЦК, має незадекларовану нерухомість у ТЦ «Афіна» вартістю у 4,5 мільйона гривень" /Одеса/
Кінець епохи бідності!
31.10.2024 10:45 Відповісти
І це допоможе?
31.10.2024 10:45 Відповісти
Яка корупція ? Хіба наш Лідор це допустить ? Це звичайна система відкатів від служби в армії, якою скористався у свій час і наш Лідор. Аж п'ять разів. Риба гниє з голови. А голова нашого Лідора вже протухла ! Запевняю, що це не ненависть до нашого "законного" самопризначенця. Це лише констатація фактів. Заради Справедливості. Але наш Лідор ніколи не чув слово СПРАВЕДЛИВІСТЬ. У нього свої свої виміри Людянності. А в українського народу ще лишилось почуття Справедливості ?
31.10.2024 10:47 Відповісти
Напиши призвіще кращого лідора.
31.10.2024 10:50 Відповісти
Численні парламентські республіки непогано справляються і без "лідора".
31.10.2024 10:58 Відповісти
В парламентських, їх декілька
31.10.2024 11:02 Відповісти
Як казав Мюллер-Гестапо, "що знають двоє, знає і свиня". А тут звлучена така купа людей. Фінал був передбачуваний. На цей випадок, точно є заначка на гарних адвокатів, які витянуть з буцегарні. Далі через суд поновлюєтья на посаді і отримує всі виплати за період відсутності на роботі. Український гамбіт!
31.10.2024 11:01 Відповісти
Шоу Зельоних для фанатів зеленої сечі. МСЕК наказують голосно, з пафосом. Але по закону підлягають покаранню, і ті, хто взяв хабар, і ті, хто дав. Де такі ж голосні і показові покарання прокурорської мафії???
31.10.2024 11:11 Відповісти
У меня такое впечатление что борьба с ухилянтами сильнее, чем борьба с госслужащими ворами и коррупционерами.
31.10.2024 12:19 Відповісти
 
 