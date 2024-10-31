РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10694 посетителя онлайн
Новости Фото
2 744 14

Коррупция в Одесском областном МСЭК: Врача-организатора отправили под стражу на 2 месяца. ФОТО

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца врачу-организатору схемы установления фиктивной инвалидности военнообязанным в одесском областном МСЭК.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что подозреваемый имеет возможность внести залог в сумме 10 млн грн.

Напомним, 28 октября 2024 года ГБР задержало врача "Одесской областной клинической больницы", который привлек 12 врачей из разных заведений города и должностных лиц "Одесского областного Центра медико-социальной экспертизы" и предоставлял "платные услуги" для избежания мобилизации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В прокуратуре Волыни нет работников со 2 группой инвалидности, - пресс-служба. ДОКУМЕНТ

В Одесі арештували лікаря, який організував корупційну схему оформлення інвалідності

В чем заключалась преступная схема?

Врачи придумывали здоровым мужчинам диагнозы и изготавливали необходимую медицинскую документацию в подтверждение "истории болезни", даже делали снимки "МРТ". В дальнейшем, военнообязанные, с пакетом готовых документов шли в МСЭК, где их встречали "подготовленные" члены комиссии для оформления группы инвалидности.

Стоимость услуг составляла от 6 до 12 тыс. долларов США, в зависимости от сложности диагноза и необходимой группы инвалидности.

В Одесі арештували лікаря, який організував корупційну схему оформлення інвалідності

Врачу-организатору тогда сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос о сообщении о подозрениях другим участникам схемы.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Читайте также: Депутата Хмельницкой мэрии Баранскую, у которой изъяли более $1,5 млн, арестовали: залог 50 млн грн

Автор: 

Одесса (8026) врачи (1528) мера пресечения (520) ГБР (3213) МСЭК (91)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
в Одессе любого держслужбовця берешь за яйца и вытряхиваешь сотни тысяч $$$. Прокуроры, мусора высших должностей, таможня идет по отдельному тарифу - у этих сирот можно миллионы $$$ наскрести
показать весь комментарий
31.10.2024 10:40 Ответить
+2
через 2 місяці вернеться і гребтиме ще більше. Ні - треба позбавити лікарської ліцензії
показать весь комментарий
31.10.2024 10:44 Ответить
+2
Позбавити лікарської ліцензії і відправити у бойову бригаду санітаром.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в Одессе любого держслужбовця берешь за яйца и вытряхиваешь сотни тысяч $$$. Прокуроры, мусора высших должностей, таможня идет по отдельному тарифу - у этих сирот можно миллионы $$$ наскрести
показать весь комментарий
31.10.2024 10:40 Ответить
"в Одессе"....
Не хотілося б Вас розчаровувати....
показать весь комментарий
31.10.2024 12:01 Ответить
через 2 місяці вернеться і гребтиме ще більше. Ні - треба позбавити лікарської ліцензії
показать весь комментарий
31.10.2024 10:44 Ответить
І ще повернуть те що вкрав, бо механізму арешту цих коштів немає.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:46 Ответить
Позбавити лікарської ліцензії і відправити у бойову бригаду санітаром.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:47 Ответить
"Медсестра, яка працює в обласній МСЕК та у ВЛК при одному з ТЦК, має незадекларовану нерухомість у ТЦ «Афіна» вартістю у 4,5 мільйона гривень" /Одеса/
Кінець епохи бідності!
показать весь комментарий
31.10.2024 10:45 Ответить
І це допоможе?
показать весь комментарий
31.10.2024 10:45 Ответить
Яка корупція ? Хіба наш Лідор це допустить ? Це звичайна система відкатів від служби в армії, якою скористався у свій час і наш Лідор. Аж п'ять разів. Риба гниє з голови. А голова нашого Лідора вже протухла ! Запевняю, що це не ненависть до нашого "законного" самопризначенця. Це лише констатація фактів. Заради Справедливості. Але наш Лідор ніколи не чув слово СПРАВЕДЛИВІСТЬ. У нього свої свої виміри Людянності. А в українського народу ще лишилось почуття Справедливості ?
показать весь комментарий
31.10.2024 10:47 Ответить
Напиши призвіще кращого лідора.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:50 Ответить
Численні парламентські республіки непогано справляються і без "лідора".
показать весь комментарий
31.10.2024 10:58 Ответить
В парламентських, їх декілька
показать весь комментарий
31.10.2024 11:02 Ответить
Як казав Мюллер-Гестапо, "що знають двоє, знає і свиня". А тут звлучена така купа людей. Фінал був передбачуваний. На цей випадок, точно є заначка на гарних адвокатів, які витянуть з буцегарні. Далі через суд поновлюєтья на посаді і отримує всі виплати за період відсутності на роботі. Український гамбіт!
показать весь комментарий
31.10.2024 11:01 Ответить
Шоу Зельоних для фанатів зеленої сечі. МСЕК наказують голосно, з пафосом. Але по закону підлягають покаранню, і ті, хто взяв хабар, і ті, хто дав. Де такі ж голосні і показові покарання прокурорської мафії???
показать весь комментарий
31.10.2024 11:11 Ответить
У меня такое впечатление что борьба с ухилянтами сильнее, чем борьба с госслужащими ворами и коррупционерами.
показать весь комментарий
31.10.2024 12:19 Ответить
 
 