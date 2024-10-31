Коррупция в Одесском областном МСЭК: Врача-организатора отправили под стражу на 2 месяца. ФОТО

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца врачу-организатору схемы установления фиктивной инвалидности военнообязанным в одесском областном МСЭК.

Отмечается, что подозреваемый имеет возможность внести залог в сумме 10 млн грн.

Напомним, 28 октября 2024 года ГБР задержало врача "Одесской областной клинической больницы", который привлек 12 врачей из разных заведений города и должностных лиц "Одесского областного Центра медико-социальной экспертизы" и предоставлял "платные услуги" для избежания мобилизации.

В чем заключалась преступная схема?

Врачи придумывали здоровым мужчинам диагнозы и изготавливали необходимую медицинскую документацию в подтверждение "истории болезни", даже делали снимки "МРТ". В дальнейшем, военнообязанные, с пакетом готовых документов шли в МСЭК, где их встречали "подготовленные" члены комиссии для оформления группы инвалидности.

Стоимость услуг составляла от 6 до 12 тыс. долларов США, в зависимости от сложности диагноза и необходимой группы инвалидности.

Врачу-организатору тогда сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос о сообщении о подозрениях другим участникам схемы.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

