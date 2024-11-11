Дисциплінарна палата ВРП внесла подання про звільнення судді ОАСК Мазур, яка "засвітилася" на плівках разом із Вовком, - ЦПК. ФОТО

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя одноголосно внесла подання про звільнення судді Окружного адмінсуду міста Києва Альони Мазур.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Центру протидії корупції.

На думку членів ВРП, дії Мазур паплюжать звання судді і підривають авторитет судової системи.

"Питань до Мазур чимало. Вона засвітилась на плівках ОАСК і узгоджувала свої дії з одіозним головою ОАСК Павлом Вовком. Зокрема, Вовк просив Мазур вийти з окремою думкою зі словами: "Не хвилюйся, это чисто моя игра. Нам позволит держать баланс", - нагадують у ЦПК.

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Ще одна показова історія, як зазначається, трапилась у квітні 2019 році, коли одразу 30 суддів ОАСК не прийшли на іспит до ВККС, згодом ситуація повторилася. З "плівок ОАСК" стало ясно, що всі свої дії судді узгодили і суддя Мазур була серед них.

Також варто згадати, що Мазур фактично допомогла знести історичну пам’ятку - Садибу Дмитрієва на Подолі. Вона задовольнила позов забудовника, визнавши наказ Мінкульту про внесення будинків до переліку пам'яток протиправним.

"Крім того, суддя Мазур ухвалювала рішення на користь Суркісів у "справі Приватбанку", а також скасовувала висновки ГРД про невідповідність критеріям доброчесності низки суддів.

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Мазур також поновила на роботі люстрованого прокурора ГПУ часів Януковича Олега Кучера, який за час роботи в ГПУ приватизував дві службові квартири в Києві площею 141 і 63 квадрати. А ще Мазур стягнула на його користь 4,5 млн грн втраченого заробітку. Вітаємо це рішення. Сподіваємось, що ВРП у повному складі підтримає звільнення Мазур, яка не здійснює правосуддя і лише за минулий рік отримала 1,5 млн грн", - резюмують у ЦПК.