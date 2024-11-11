Дисциплинарная палата ВСП внесла представление об увольнении судьи ОАСК Мазур, которая "засветилась" на пленках вместе с Вовком, - ГПК. ФОТО

Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия единогласно внесла представление об увольнении судьи Окружного админсуда города Киева Алены Мазур.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Центра противодействия коррупции.

По мнению членов ВСП, действия Мазур порочат звание судьи и подрывают авторитет судебной системы.

"Вопросов к Мазур немало. Она засветилась на пленках ОАСК и согласовывала свои действия с одиозным председателем ОАСК Павлом Вовком. В частности, Вовк просил Мазур выйти с отдельным мнением со словами: "Не волнуйся, это чисто моя игра. Нам позволит держать баланс", - напоминают в ЦПК.

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Еще одна показательная история, как отмечается, случилась в апреле 2019 году, когда сразу 30 судей ОАСК не пришли на экзамен в ВККС, впоследствии ситуация повторилась. Из "пленок ОАСК" стало ясно, что все свои действия судьи согласовали и судья Мазур была среди них.

Также стоит упомянуть, что Мазур фактически помогла снести исторический памятник - Усадьбу Дмитриева на Подоле. Она удовлетворила иск застройщика, признав приказ Минкульта о внесении домов в перечень памятников противоправным.

"Кроме того, судья Мазур принимала решения в пользу Суркисов по "делу Приватбанка", а также отменяла выводы ОСД о несоответствии критериям добропорядочности ряда судей.

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Мазур также восстановила на работе люстрированного прокурора ГПУ времен Януковича Олега Кучера, который за время работы в ГПУ приватизировал две служебные квартиры в Киеве площадью 141 и 63 квадрата. А еще Мазур взыскала в его пользу 4,5 млн грн утраченного заработка. Приветствуем это решение. Надеемся, что ВСП в полном составе поддержит увольнение Мазур, которая не осуществляет правосудие и только за прошлый год получила 1,5 млн грн", - резюмируют в ЦПК.