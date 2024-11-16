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Країна-помилка, принципове питання, американський "квартал". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Відповідь відома
Але гравіцаппи немає...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мосфільм" передав російській армії 36 старих танків, які знімали у кіно
Every evening, evening наступает вдруг ...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Розвідувальна спільнота США шокована запропонованою Трампом кандидатурою на посаду директора національної розвідки, — Time
Десь було вже...
Дума про вибори
Русофобія!
На росії перезмінка
Розмова тривала годину...
Принципове питання
Нова реальність
Країна-помилка
Ще одного викреслюємо...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівника штабу ракетних кораблів ЧФ РФ Транковського ліквідувала СБУ в окупованому Севастополі, - джерело. ВIДЕО
Приїхав на концерт
Безобразіє какоє-то!
Переможемо!
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Бальшім аршином нє ізмєріть.
На стєнкє #Yй нарісавать...
Сказать: Ікона. Будуть вєріть.)))