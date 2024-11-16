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Новини Фото Фотошопи політиків
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Країна-помилка, принципове питання, американський "квартал". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Відповідь відома

фотожаба

Але гравіцаппи немає...

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фотожаба

Every evening, evening наступает вдруг ...

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фотожаба

Десь було вже...

фотожаба

Дума про вибори

фотожаба

Русофобія!

фотожаба

На росії перезмінка

фотожаба

Розмова тривала годину...

фотожаба

Принципове питання

фотожаба

Нова реальність

фотожаба

Країна-помилка

фотожаба

Ще одного викреслюємо...

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фотожаба

Приїхав на концерт

фотожаба

Безобразіє какоє-то!

фотожаба

Переможемо!

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Автор: 

Лавров Сергій (1581) політика (4393) путін володимир (23803) фотожаба (13851) Трамп Дональд (5610)


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тема "фольгірованніх шапошек" не раскрита
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16.11.2024 12:46 Відповісти
Умом расєю нє панять.
Бальшім аршином нє ізмєріть.
На стєнкє #Yй нарісавать...
Сказать: Ікона. Будуть вєріть.)))
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16.11.2024 20:30 Відповісти
Такі да - хто ще не зрозумів суть - гуглим "славик чебаркульский" та прозріваємо...
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17.11.2024 14:33 Відповісти
ну старьіе дурьі еще ладно, но молодая...
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16.11.2024 20:32 Відповісти
 
 